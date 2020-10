Denuncian perrito desnutrido en Mérida; está en los huesos

Entre las noticias de hoy en Mérida, se reporta un nuevo caso de maltrato animal que ha indignado en redes sociales.

Se trata de un perro pitbull que fue visto en una vivienda ubicada en la calle 21 A por 34 y 34 A de la colonia Chuburná de Hidalgo.

Fue Clau V., quien denunció a través de sus redes sociales la situación de abandono que vive este perro, ya que asegura que está sumamente desnutrido, al grado que se le marcan los huesos en la piel y que no tiene fuerzas ni para ladrar.

La mujer dijo que le dejó comida al perrito y una amiga rescatista ya le está dando seguimiento en colaboración con los dueños para preservar la vida del animal, ya que además de la severa desnutrición, presenta problemas en la piel.

El perrito fue visto sumamente desnutrido.

Indigna en redes sociales en maltrato animal

Luego de que se diera a conocer este nuevo caso de abandono y maltrato animal, varios usuarios de la red manifestaron su indignación, ya que es preocupante la situación del perro, aún más cuando cuenta con dueños.

Cabe mencionar que entre los comentarios de los usuarios, destacó que aunque se denuncien estos casos de maltrato animal, las autoridades no ayudan mucho, ya que presuntamente la denuncia no puede ser anónima y si el animal cuenta con un techo donde vivir, comida y agua presuntamente no le dan seguimiento.

Perritas rescatadas en fraccionamiento las Américas, su dueña la puso tener crías hasta qué quiso y ya que no le sirvió... Publicado por América Domínguez en Viernes, 16 de octubre de 2020

Por otro lado, América D., puso en adopción a dos perritas que fueron rescatadas del fraccionamiento Las Américas.

De acuerdo con la mujer estas perrita era usada para tener crías y una vez que la perrita ya no quiso dar más crías, fue sacada a la calle con todo y cría.

