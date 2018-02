Denuncian ‘ola’ de robos en la central de abastos de Mérida

robos en la central de abastos de Mérida

Locatarios de la Central de Abastos de Mérida denunciaron que constantemente se han registrado robos en este lugar, y de acuerdo con los entrevistados, al parecer son los ‘diableros’, quienes vienen de otras partes del país, los responsables de los actos delictivos, esto bajo el consentimiento de las autoridades locales.

De hecho, aunque las autoridades policiacas y otros locatarios guarden silencio, algunos de los entrevistados, que pidieron el anonimato, indicaron que no hace mucho se registró un robo de 300 mil pesos en uno de los locales, pues los delincuentes, quienes iban encapuchados, agarraron a los encargados, los encerraron en una bodega y se llevaron el efectivo.

Se averiguó que el hecho fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado (FGE), pero hasta la fecha personal de esta dependencia no ha hecho nada; sin embargo, esta no es la primera vez que se denuncia un robo y la policía hace caso omiso, pues Leticia Moo, quien vigila los baños del lugar, afirmó que puso una queja ante un hurto y los agentes jamás llegaron.

‘A mí me robaron mis ganancias de la semana. Entraron a mi carro y como si nada se llevaron mi dinero. Mi hija vio a la persona, pero pensó que lo había mandado a buscar algo. Cuando me dijo, rápido fui a mi carro y alcancé a ver a la persona, quien se subió a un auto y se fue. Denuncié ante la policía, me dijeron que iría gente a averiguar qué me pasó, pero nunca vinieron’, señaló.

Leticia Moo aseguró que le robaron entre dos mil y dos mil 500 pesos, y aunque sostuvo que la patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) pasan constantemente, éstos se hacen de la vista gorda, aunque sepan que los (presuntos) delincuentes se encuentren en la parte trasera de la Central de Abastos.

‘Ahí se ponen a tomar los cargadores (diableros), y yo creo que de ahí salen los ladrones; sin embargo, la policía los ve tomar y no les dice nada’, indicó la quejosa, quien también dijo que varios locatarios le han comentado que el problema es que cuando los ‘diableros’ están pasados de copas y sin dinero, se dedican a robar en colonias cercanas o en el mismo centro de abastos.

Algunos otros locatarios, que omitieron su nombre, indicaron que estas personas, que vienen de otras partes del país, sacan cajas de limón, naranja, pepino, calabaza, y otros productos que son repartidos entre ellos. A la mañana siguiente lo venden para poder tener dinero y continuar tomando cervezas por las noches.

Respecto al robo de 300 mil pesos, Jorge Ruiz Herrera, locatario del lugar, indicó que hace un par de semanas se enteró de un hurto ocurrido en un local cercano. ‘Al parecer se llevaron varios miles de pesos, pero no sé bien cuanto fue. También hemos sufrido de robo, pero de mercancía, pero por suerte este año no nos han robado nada’, dijo.

Así mismo, se dijo que aunque los elementos de la SSP entran por algunos minutos a este lugar por la mañana y por las tardes, éstos sólo aprovechan la ocasión para ‘cobrarse’ el servicio con mangos u otras frutas, lo cual ha generado molestia en algunos locatarios, quienes le pidieron a las autoridades municipales tomar cartas en el asunto y poner un alto a los robos en este lugar.