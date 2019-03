Denuncian obstáculos para obtener títulos de propiedad en Yucatán

Uno de los grandes problemas que enfrentan ciudadanos de Progreso es la falta de certeza jurídica en materia de vivienda, ya que la falta de títulos de propiedad los expone a ser víctimas de acciones fraudulentas que pueden derivar en la pérdida de un patrimonio que han habitado durante más de 15 años.

Aunque se conocen casos de gente que se ha adjudicado predios que nunca habitaron, el único del cual se tiene conocimiento que fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado (FGE), es el de Alma Rosa López Guzmán, mujer invidente que fue despojada de su predio violentamente por un hombre que dijo tener papeles que lo acreditaban como dueño de la casa.

La vivienda en disputada, ubicada en la calle 46 por 27-B de la colonia Luis Donaldo Colosio de la comisaría de Chicxulub, ha sido habitada por la afectada, su hija, quien también padece una discapacidad, y la abuela de la primera, la señora María Inés Cetina y Estrella, desde 1998, tal y como lo acredita un papel firmado por vecinos de lugar.

Otro documento que atestigua que la vivienda es de Cetina y Estrella, es una constancia de propiedad otorgada por las autoridades de la comisaría emitida en 2004, sin embargo, la carencia de un título de propiedad fue el motivo para que Rigoberto Contreras, tal y como lo identificó la víctima, se haga acreedor del predio luego de regularizarlo ante instancias federales.

El caso anterior ha encendido las alarmas de los vecinos de la colonia antes mencionada, ya que en cualquier momento pueden ser víctimas de despojo, debido a la falta de regularización de una zona federal que está a cargo del Instituto Nacional de Suelo Sustentable (Insus), anteriormente llamada Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett).

Son alrededor de 25 dueños de predios de esta área federal que no cuentan con certeza jurídica, pese a que existen casos donde el lote ya fue pagado por los interesados al Insus, por lo que el único trámite faltante es la expedición de los títulos de propiedad por parte del instituto federal, algo que no se ha hecho hasta la actualidad.

De acuerdo con Yolanda Cervantes, líder vecinal de la Luis Donaldo Colosio, el área que anteriormente fungía como un basurero, fue transformado en zona habitacional después de que los vecinos lo gestionaran ante instancias federales; el terreno fue dividido en dos lotes segmentados en 25 secciones cada uno, con una extensión de 175 metros cuadrados.

Sin embargo, la regularización de los predios quedó a medias, ya que de los 50 lotes, sólo 25 recibieron títulos de propiedad. Los 25 restantes no obtuvieron la certeza jurídica pese a que algunos dueños como Venancia Kantún Azcorra, Luciana Ek Núñez, entre otras, cubrieron las 24 mensualidades pactadas para hacerse acreedoras del lote.

En otros casos, como el de la señora Rita María Montalvo Trejo, pese a que hubo la intención de cubrir las mensualidades pactadas, fue el mismo Insus quien dejó de aceptar los abonos, aunque nunca le notificó al interesado del por qué la cancelación en la aceptación de sus pagos; algunos sólo cubrieron 13 pagos, otros 10 y así varían dependiendo el caso.

La falta de voluntad política para dar los títulos de propiedad, como menciona Yolanda, ha ocasionado temor entre aquellos que no han podido acreditar como suyos esos lotes, ya que puede llegar otra persona y legalizar el terreno que no es de él, tal y como pasó con el caso de Alma Rosa López Guzmán.

Lo anterior es ratificado por la hoja verde que la entonces Corett le daba a los interesados, un documento de solicitud de compra-adquisición del predio, ya que en una de sus condiciones se lee: “En caso de que otra u otras personas reclamen la posesión o la regularización del predio objeto de la presente solicitud, la CORETT continuará el trámite…”.

La líder vecinal reveló que esta cláusula pudo haber usado Rigoberto Contreras para adueñarse del predio que la abuelita de Alma Rosa le donó a su nieta. “Fuimos a hablar con el exdelegado de la Corett y él dijo que si Alma quiere (recuperar el predio) que demande al Registro Público de la Propiedad para que se le anule los documentos a ese Rigo”, indicó.

Respecto a esta situación, Javier Nava González, encargado actual del Insus en Yucatán, indicó que la dependencia no ha podido continuar con los procesos de regularización de los lotes. “No es que no queramos, desgraciadamente (el Gobierno Federal) nos paró en seco la regularización. No podemos dar las escrituras, lo tenemos prohibido totalmente”, mencionó.

Dijo que actualmente están amarrados –de manos- pero están a la espera de solucionar algo, al menos cumplirle a las personas que ya pagaron. “Estamos haciendo los trámites correspondientes para ver si dan la facilidad para poder terminar los trámites con las personas que ya liquidaron, ya que la gente tiene derecho a tener su escritura”, puntualizó.

Finalmente, indicó que no les dan respuesta a las personas que se acercan al Instituto para tramitar su regularización, ya que el tema no depende de ellos. “Si fuera por la institución, el problema ya hubiese sido solucionado. Depende del Gobierno Federal. Hemos pedido el apoyo al gobierno para que ayuden a destrabar el problema”, explicó vía telefónica.