Denuncian negligencia en escuela de Yucatán, una niña pasa una hora con el brazo roto

Como de costumbre Cecilia Arlen Can Hobak llegó a las 11 de la mañana a buscar a su pequeña hija de tres años a la escuela preescolar José Rosas Moreno, ubicada en la calle 20 entre 27 y 29 de la colonia San Juan, cerca del centro de Motul, municipio de Yucatán y senda sorpresa se llevó cuando la encontró llorando del dolor; su brazo estaba roto.

La madre, al ver que su pequeña hija S. L. C. C. no dejaba de llorar decidió trasladarla con un médico, quien la valoró y diagnosticó una fractura en el brazo derecho, por lo que la menor tuvo que ser enyesada.

El médico detectó que la menor tenía fractura en el brazo derecho.

Según dijo la mujer, el médico le recomendó que denuncie lo sucedido a las autoridades ya que considera que fue una negligencia; es por eso que lo decidió hacer público a través de una página de Facebook.

Según dice la quejosa, la maestra de la su hija le dejó una nota en el cuaderno donde explica que después del accidente, se le llamó en repetidas ocasiones a la madre y al padre de la menor sin obtener respuesta alguna.

¿CÓMO SE ROMPIÓ EL BRAZO LA NIÑA?

La joven madre acudió a la escuela el viernes 13 de diciembre para platicar con la maestra de su hija ya que quería saber qué sucedió.

Según la versión de la maestra, la niña sufrió una caída luego de que intentaba ingresar al salón en 'fila india'.

La presunta versión de la maestra señala que la niña estaba formada para ingresar al salón de clases y uno de sus compañeritos la empujo por detrás y se cuando cayó, el otro menor aplastó el brazo de la niña.

De acuerdo con la versión de la joven mujer, la maestra le hizo firmar un escrito y la mamá de la menor accedió por que pensó que era por unas fotos que ya había pagado.

LA ESCUELA SE DESLINDA

La madre firmó un escrito pensando que eran un recibo de unas fotos que había pagado.

La escuela a través del escrito se deslinda de responsabilidades por el accidente que sufrió la menor ya que dicho documento establece que:

‘El día de hoy jueves 12 de diciembre, la menor S. L. C. C. se cayó al querer entrar al salón, estaban formados en fila y su compañero de atrás le agarró los hombros apoyándose de ella, perdió el equilibrio y cayó provocando que su compañero cayera encima de ella, más específicamente encima de su brazo, provocando un golpe en su mano derecha’.

La menor pasó una hora con el brazo roto.

Según el mismo reporte, las autoridades estudiantiles revisaron a la niña y notaron una curvatura en su mano derecha por lo que se le recomendó a la mamá llevarla a un médico y de igual forma manifiesta que se le llamó en repetidas ocasiones a ella y al padre de la menor y no hubo respuestas.

Cabe mencionar que la caída ocurrió alrededor de las 10 de la mañana por lo que se presume que la menor pasó casi una hora sufriendo por el dolor que le ocasionaba el tener un brazo roto.

La joven madre dijo que intentó hablar con la directora de la escuela, sin embargo sus esfuerzos fueron en vano ya que le dijeron que se encontraba en Mérida ya que asistió a una junta.

