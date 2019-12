Denuncian maltrato a perritos que sufren bajo la lluvia y el sol en Mérida

A través de un grupo en redes sociales, una mujer denuncia el presunto maltrato que sufren unos perritos en Mérida.

Todo parece indicar que las mascotas del predio 116 de la calle 81 en polígono opichén, sufren maltrato animal, luego de que los dueños de estos perritos, los mantienen amarrados día y noche a la entrada del predio en cuestión.

Según denuncia una mujer con el usuario de facebook Zuzuki Z., los perritos se la pasan atados con un pedacito de cadena y en estos días de lluvia permanecen a la intemperie.

La quejosa manifiesta que lleva dos años viendo que estos animalitos sufran esta situación y que tras las lluvias que se han registrado y viéndolos mojados entre sus heces fecales, se indignó tanto que decidió hablar con los dueños, sin embargo no logró nada.

La mujer denunció los hechos en un grupo de Facebook.

‘Ya hable con la señora ya grande de edad, le suplique que los sueltes, que los regale, que los cambie a la sombra y me dijo que no, así cuida su puerta’.

La quejosa manifiesta que la señora de la casa le dijo que no tienen espacios con sombra y que no los suelta para no molestar a los vecinos.

Los perritos los mantiene atados a la entrada de un predio para que vigilen.

De igual forma intentó persuadir al esposo de la señora quien en defensa la corrió de su casa.

DENUNCIA MALTRATO ANIMAL

La mujer asegura que ya reportó en varias ocasiones lo sucedido a las autoridades, sin embargo presuntamente se le negó el servicio debido a que ella no vive cerca del predio donde se suscita el presunto maltrato animal.

En los comentario difundieron estas sanciones sobre el maltrato animal.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

Te puede interesar: Peligrosos perros pitbull andan sueltos en el centro de Mérida; su dueña se niega a meterlos

REACCIÓN ANTE EL MALTRATO

Tras realizarse la denuncia a través de un grupo de Facebook, varias personas aconsejaron denunciar o imprimir el cartel donde se explica que el maltrato animal es sancionado y que lo ponga en la puerta del predio.

Síguenos en Instagram y entrérate de las noticias trend de la semana.