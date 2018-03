Denuncian mal trato de camioneros en Mérida

Usuarios de la Mayapán se quejaron del servicio de transporte, ya que han sido víctimas de insultos y abusos por parte de los choferes

TRAMPOSOS

‘Unos (camioneros) no te dan parada porque están jugando carreritas con otros choferes, además a nosotros los estudiantes no nos respetan porque a pesar de que tenemos credencial de estudiante y uniforme puesto nos obligan a pagar ocho pesos’, mencionó Noemi Lozada, una estudiante que vive en esta zona.

Vecinos de la colonia Mayapán se quejaron de laque pasa por esta zona habitacional, ya que se quedan parados hasta una hora esperando a que un camión les de parada, aunque la mayoría de las veces éstos, por lo que pidieron la intervención de las autoridades. Los quejosos señalaron que la problemática radica en que, y cuando entran a la colonia recogen a los que están de primero, por lo que cuando llegan a la mitad de su recorrido o al final ya no pueden subir más gente porque están abarrotados de usuarios que se dirigen al centro o a colonias aledañas. Además, dijeron que, y señalaron que algunos no son amables con los usuarios, pues no dan parada y otros insultan a las personas, además de que no respetan las credenciales de los estudiantes pues los obligan a pagar un boleto de adulto.Así mismo, dijo que algunos otros camioneros te aceptan la credencial, pero te dan un boleto de adulto, por lo que también te obligan a pagar los ocho pesos, además de que tardan en pasar, pues hay veces que tardan de 15 a 30 minutos, pero ha habido ocasiones que tardan hasta una hora sin dar servicio. Otro de los quejosos, que omitió dar su nombre, dijo que los camioneros son tramposos porque se ha confirmado que los boletos los recogen del piso, los aplanan y los vuelven a vender, motivo por el cual pidieron la intervención de las autoridades para poder arreglar este problema en todos sus sentidos.