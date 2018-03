Denuncian ‘mal olor’ y fetidez en Progreso

En la carretera Progreso-Chicxulub, específicamente desde el ‘Corchito’ hasta la entrada a la ex composta, se ha convertido en un área fétida debido a la presencia de todo tipo de basura podrida y de un considerable aumento de animales muertos, denunció personal de la Reserva Ecológica. Agregaron que es común que la gente de los alrededores de la ciénega tire basura a la orilla de la carretera del lado de ese centro turístico hasta la ex composta, pero últimamente el número de ‘pitas’ y bolsas de basura con animales muertos ha aumentado mucho, y con ello el mal olor, el cual es insoportable. Así mismo, reportes de los turistas que visitan el ‘Corchito’ se han quejado de este mal olor, además de que la basura que está a la orilla de la carretera, así como los animales muertos, da una mala impresión para los visitantes, pues también se ha observado a gente tirar residuos sólidos en la ciénega.En la entrada a la ex composta hay un montón de ‘pitas’ con todo tipo de basura y más adentro hacia el ex tiradero municipal se puede observar dentro del mangle llantas, muebles y más bolsas de residuos sólidos, lo cual deja un mal olor y una mala impresión al turista local, nacional y extranjero que se dirigen hacia Chicxulub o al ‘Corchito’.