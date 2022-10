Denuncian licenciaturas “patito” en la ENSY

Los reflectores se han volteado a la Escuela Normal Superior “Profesor Antonio Betancourt Pérez”, ante la denuncia un grupo de 28 egresados de la licenciatura en Educación Artística quienes denuncian que perdieron sus contratos de trabajo porque la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) no les reconoce haber cursado la carrera, debido a que la escuela no la certificó ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) la licenciatura con el plan de estudio 2017.

El mismo problema podrían tener 120 que alumnos de cuatro grupos que están cursando la licenciatura en Educación Artística actualmente y que llevan el plan de estudios de los denunciantes, lo que también podrían tener problemas con sus títulos profesionales y sus certificados de estudio no tendrán valor ante la Segey.

Directivos nunca los dieron de alta ante la SEP

Mariana P. S. una de las afectadas que perdió su trabajo en una escuela de Celestún dijo que después de haber cursado cuatro años la licenciatura en Educación Artística ahora las autoridades de educación estatal no la reconoce, porque “es patito” ya que directivos de la Normal Superior nunca la dieron de alta ante la SEP.

Otro afectado dijo que el médico cirujano Roberto Tello M. ex director de la normal superior quien ocupó el cargo por política y que no tiene nada en conocimiento en docencia, así como el ex coordinador Fausto Than P. nunca avisaron a los estudiantes que la licenciatura en Educación Artística no había sido dada de alta ente la Segey.

Después que la Secretaría se lavó las manos y dijo que es culpa de los directivos de la normal, los afectados ya buscaron a la actual directora de la Normal superior María Consuelo Gómez Manzano quien reconoció que la carrera de licenciatura en educación Artística no está dada de alta por trabas de la SEP.

Los recién egresados de la licenciatura indicaron que tampoco en esta nueva administración el coordinador Roberto Tello Martínez les informó de las irregularidades, por lo que el próximo martes egresados y estudiantes de la carrera cerraran los accesos de La Escuela Normal Superior hasta que les den una respuesta.

Otras irregularidades en certificados

A este plantón se sumarán otros normalistas egresados de diferentes licenciaturas debido a que sus certificados de estudio y títulos tienen faltas ortográficas lo que les causa problemas en sus trabajos, de la misma manera indicaron que ya hicieron las gestorías, pero la Segey y la Normal Superior se están votando la bolita y nadie se hace responsable por corregir los títulos.

La manifestación la harán el próximo martes 18 de octubre a partir de las 9:00 de la mañana, pero desde las 6:00 horas ya estará cerrado las calles que dan accesos al plantel educativo.

