Denuncian larga espera para recibir atención médica en Yucatán

A pesar que Mérida cuenta con uno de los servicios de salud más estables del país, las quejas entre derechohabientes nunca han parado; muestra de esto es la inconformidad de pacientes en diferentes Centros de Salud.

En recorrido de Grupo Editorial La Verdad por algunos centros médicos, los testimonios dan muestra de esta molestia. Doña Olga M. Z, quien es jubilada, explicó que en semanas pasadas tuvo ciertos mareos y se le bajaba la presión, por lo que acudió al IMSS N.20, ubicado en Ciudad Caucel. “Lo primero es que tienes que sacar cita en el número de consultorio que toque, y si ya está ocupado tienes que esperar para ver si te atienden, y después que te atienden te mandan a hacer estudios, pero para dos meses después”.

Asimismo, la derechohabiente explicó que al parecer, por su cuadro médico familiar tiene diabetes; pero esto solo puede ser corroborado con estudios especializados para saber su etapa de diabetes.

Por otra parte, Horacio G. D., también derechohabiente del IMSS, refirió que luego de sacar cita para que sea atendido por una luxación en el tobillo izquierdo, “me dieron cita una semana después, para sacar una radiografía. Pero ya hasta regresé a trabajar porque no me dieron más incapacidad, porque ya camino, pero me duele y mi jefe solo me dejó venir para descartar cualquier cosa mayor; pero ya pasó mucho tiempo. No se me hace justo que te dejen tanto tiempo en espera. En urgencias es lo mismo, yo creo que peor, pero ni modos, no hay para pagar particular”, mencionó el entrevistado.

LO MÁS DENUNCIADO

Es de destacar que esta Casa Editorial ha dado cuenta de las diversas quejas realizadas por ciudadanos en contra de Instituciones Médicas, por sus malos servicios y tratos. Hasta finales del mes pasado se han reportado 170 denuncias a servidores públicos federales, la mayoría enfocadas al sector salud.

“El mayor número de quejas que tenemos, son de salud médica. Hay buena respuesta de las instituciones, hay una coordinación importante. Lamentablemente muchas veces viene a presentar su queja, también hay de todo, hay médicos o gente que no se pone la camiseta”, refirió Omar Pacho González, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en Yucatán.

_Eduardo Uc Argáez