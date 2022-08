Denuncian guías de turistas ‘patito’ que cobran $100 por recorridos en Mérida

Ante el auge turístico que ha alcanzado Mérida y el estado de Yucatán, denuncian que proliferan guías de turistas ‘patito’ que se aprovechan de los visitantes y dan mala imágen del estado.

De acuerdo con Francisco González Hernández, líder de la Cooperativa de Guías Certificados de Yucatán, hay personas que sin el adecuado conocimiento del oficio siguen proliferando en las zonas con mayor afluencia de visitantes, como es la capital yucateca.

Este tipo de personas suelen operar en lugares donde hay mayor afluencia de visitantes.

Según indicó González Hernández, los ‘guías pirata’ les quitan clientes a los recorridos gratis en busca de hacerse de propinas del turismo extranjero.

El modus operandi de estas personas consiste en ubicarse fuera de los hoteles para ‘enganchar’ a los turistas y piden una propina obligatoria de 5 dólares para dar recorridos.

El líder certificado indica que ‘nadie trabaja gratis’, sin embargo las mencionadas personas no son personal certificado e incluso indican que no soy yucateco, por lo que no siempre da un buen testimonio de la historia.

Si bien, la presencia de estas personas, representa pérdidas económicas para el gremio, lo que consideran más grave es la mala imagen que dejan del estado.

Guías de turistas ‘patito’ estafados

Recientemente un influencer denunció un hecho similar en las zonas arqueológicas.

Además de abordar al turismo sin preparación, estas personas suelen llevar a los visitantes a sitios donde se venden artesanías a sobreprecios.

‘Ofrecen cosas que no son reales, como por ejemplo las guayaberas de henequén, que no existen y en realidad son prendas de manta’.

Los afectados aseguran que han recurrido a las autoridades para denunciar esta situación, sin embargo no han conseguido una solución al problema.

Cabe destacar que una situación similar ocurre en otros puntos del estado como son las zonas arqueológicas y el puerto de Celestún.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, meses atrás, un conocido influencer denunció la presunta corrupción que hay en las zonas, para que personas sin conocimiento figuren como guías de turistas.

