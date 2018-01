Denuncian fuerte ola de robos en el San Benito de Mérida

Robos en el mercado San Benito

Ante una incontrolable ola de robos ocurridos en el Mercado Lucas de Gálvez y el San Benito, locatarios del lugar se dicen hartos de esta situación, por lo que exhortan a autoridades de seguridad tomar cartas en el asunto, ya que de lo contrario tomarán medidas serias en contra de los delincuentes.

‘Ya nos cansamos de la ola de robos, ya no sabemos a quién acudir. Se les ha hecho ver a todas las autoridades, municipales, mercados, dirección de gobernación, palacio municipal y no nos toman en cuenta. Si no nos toman en cuenta, vamos a empezar a tomar otra medida’, indicó Pedro Chiquini Cutz, líder de la Coalición de Mercados y Tianguis de Yucatán.

En lo que va del 2018, dijo, se ha reportado el robo de tres locales ubicados en la parte superior del Mercado. ‘No es posible que rompan los candados y nadie escuche nada, ya estamos pensando que hay gente coludida. A uno le robaron 15 mil pesos y al compañero (que le robaron) la semana pasada eran como 40 mil pesos en mercancía’.

Explicó que ya han acudido directamente con la alcaldesa interina, María Fritz Sierra, quien les ha dado largas y ninguna respuesta concreta. ‘Esto no es un juego, son robos masivos; ahora todas las agrupaciones nos estamos poniendo de acuerdo para manifestarnos de una manera no muy amiga’, agregó Chiquini Cutz.

Asimismo, refirió que elementos de la policía municipal dan rondines durante la mañana y tarde, pero en la noche ya no tienen acceso a los mercados y en su lugar se queda una empresa de seguridad privada.

‘Hacemos un llamado a las autoridades, a que tomen cartas en el asunto; que pongan una vigilancia que sea efectiva y que hagan su trabajo. Porque no sabemos qué está pasando, si ellos están metidos en esto o qué’, expuso el dirigente, quien además dice no explicarse cómo ninguna autoridad ha escuchado el ruido que provocan los delincuentes al romper los candados.

‘Queremos más vigilancia, exigimos que acaben con este problema’, sostuvo Erick Pacheco Trejo, locatario del área de carnes y quien dice se ha visto afectado por la inseguridad que predomina en los mercados de la capital yucateca.

‘Teníamos conocimiento de que habían robos acá arriba, pero a mí esta vez me tocó; no es posible que a pesar que hay vigilancia la ola de robos se haya incrementado. Hay muchos que tiene facha de vándalos, y no soy nadie para juzgar, pero algunas personas tienen mal aspecto y puede ser que uno de ellos sea el ladrón’, dijo Roberto Varentes Tapia, locatario afectado.