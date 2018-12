Denuncian falta de pagos en el ISSSTE de Mérida

Enfermeros y personal de otras áreas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), sede Yucatán, realizaron un paro de labores, de­bido a que les deben tres meses de salario.

De acuerdo con la enfermera suplente, Samanta Vallejo Cerón, el hospital lleva un retraso en sus pagos desde la segunda quin­cena de septiembre, siendo este el motivo por el cual decidieron manifestarse ayer.

“Lo que buscamos es que nos paguen las cinco quincenas atrasadas que nos deben y hablo en nombre de todos mis compañeros; no solo es el área de enfermería, sino admi­nistrativa, camilleros y traslados”, indicó.

Señaló que son más de 300 los afectados y no todos quisieron unirse a la suspensión, debido a que tienen miedo a represalias o que el instituto tome medidas drásticas, como por ejemplo, no otorgarle sus bases, ya que a varios les falta un año para poseerla.

Los inconformes comentaron que ya se han acercado a las autoridades del lugar para plantear esta situación, y lo único que les han comentado es que no hay presu­puesto o que no han autorizado los cheques desde la Ciudad de México, ya que es una institución federal.

“Llevamos semanas exigiendo, pero nos dicen que por falta de presupuesto no nos van a pagar. Que ya no tienen dinero”, dijo.

Los manifestantes agregaron que no es la primera vez que los empleados se ven en aprietos por la falta de pago, ya que co­mentaron que esta problemática ha sido de siempre, por lo que ya están cansados.

Además, recalcaron que sus salarios no son altos y que tampoco les dan prestacio­nes. Según, un enfermero gana quincenal­mente tres mil 300 pesos; un camillero, mil 800 pesos y un administrativo, dos mil 400 pesos. Es decir, a cada trabajador, actual­mente les deben cerca de 15 mil pesos.

Por su parte, el doctor Felipe Trejo Teje­ro comentó que el ISSSTE, desde hace mu­chos años, ha practicado la violencia laboral al tener un trato discriminatorio entre per­sonal de base y el suplente.

“La ley dice que no se puede hacer eso, no hay trabajadores de primera ni de segunda, se tiene que pagar y dar lo mismo”, mencionó el galeno, quien además agregó que: “Todos estos trabajado­res no tienen derecho a la seguridad social, si se enferman o algún familiar, tienen que recurrir a una unidad médica privada”.