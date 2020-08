Denuncian estafa realizada en supermercado de Mérida

A través de las redes sociales de Yucatán, un ciudadano denunció el modo de operar de algunos malandros empleados de un supermercado Walmart de la ciudad de Mérida que han encontrado la forma de apoderarse indebidamente, sin tu consentimiento, de tu dinero.

El afectado calificó como una moraleja la descripción de esta nueva modalidad de estafa, en la que le robaron 500 pesos. Aclara que la publicación no lleva la intención de desprestigiar ni causar algún mal a ninguna persona física ni moral; sino para que tengan mucho cuidado cuando acudan a los supermercados.

La víctima de esta estafa narra que a solicitud de su esposa, la tarde del 26 de julio acudío al supermercado Walmart periférico Caucel, de la ciudad de Mérida, a comprar algunas cosas, siendo el importe de sus decompras de $572.50.

Pagó con tarjeta de débito y como de costumbre, guardó el ticket de compra en su billetera para sacar cuentas de gastos posteriormente a fin de quincena. Apenas hace unos días su esposa, al sacar la cuenta de gastos le preguntó sobre un retiro de $500 pesos en efectivo.

Descubre la estafa y acude al supermercado

Pese a no haber realizado dicho retiro, en el ticket de compra efectivamente, entre numerosos datos y números, aparece un retiro de quinientos pesos en efectivo, por lo que el más sorprendido fue él.

Sabiendo que no ordenó, ni pidió, ni mucho menos recibió del cajero de Walmart, alguna cantidad de dinero, concluyó que aprovechándose de su descuido, él cajero no identificado le robó la tarde del 26 de julio, 500 pesos.

Decidido a aclarar todo acudió al departamento de Atención al Cliente a reportar el hecho, para que por si no estaban enterados del modus operandi de su empleado, lo supieran y tuvieran cuidado con él

Describió a una mujer amable que le pidió el ticket de compra y le dijo que si su jefe lo autorizaba, revisarían las video grabaciones para ver si él o la cajera le dio o no el dinero. Incluso el jefe del lugar y de los cajeros, le dijo que no me preocupara pues enseguida saldrían de dudas.

El jefe le pidió a otra mujer que fuera a buscar el corte de caja de ese día y al traerlo ésta, se lo puso a la vista y acreditó que el 26 de julio de 2018, al corte de cajas solo hubo un sobrante de 3 pesos con 50 centavos.

“El caso es que evidentemente, para “darme el avionazo”, el jefe de los cajeros de Walmart periférico Caucel, que se identificó como J.J.H., me pidió mi credencial del INE, tomó nota de mis datos y me prometió que le “daría seguimiento” a mi caso, que “cualquier cosa” me contactaría y se comprometió a estar más pendiente del cajero al que se negó a identificar”, relató el ciudadano víctima de la estafa.

La víctima de esta estafa aconseja que cuando paguen con tarjeta en los supermercados no pierdan de vista el plástico. Cuando les den su ticket de compra, aunque tengan prisa, ocupen unos minutos en checarlo antes de salir para verificar que no les hayan cargado algún retiro de dinero que no hayan solicitado.

Le dijeron que no hubo un sobrante de 500 pesos y que con eso y lo asentado en mi ticket de compra, llegaron a la conclusión de que pidió al cajero el retiro de 500 pesos que éste le dio y recibió y dieron el caso por cerrado.

Aseguró que la realidad es que el cajero le cobró sus compras y aprovechó para cargar a su tarjeta 500 de un retiro de dinero que no le dio. Por cierto, los 500 pesos de retiro de dinero, aparecen en el ticket como “cambio”.