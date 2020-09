Denuncian envenenamiento de gatos en comisaría al norte de Mérida

Vecinos de la comisaría de Xcanatún, ubicada al norte de Mérida, se encuentran consternados debido a la pérdida de sus gatos tras varios casos de envenenamiento, por lo que piden a las autoridades mayor vigilancia para evitar el sufrimiento y cruel muerte de más animales.

La publicación de una vecina de dicha comisaría del municipio de Mérida advirtió a los vecinos de cuidar a sus mascotas después de haber recibido a su gato a medio envenenar con espuma en la boca, afortunadamente el felino no consumió lo suficiente del químico para morir y pudo ser salvado.

Sin embargo la mujer señaló que no todos los gatos corren con la misma suerte como un minino llamado Bruce el cual lamentablemente falleció. ¿Su crimen? Le gustaba explorar a los alrededores de su hogar por lo que seguramente entró a una casa o propiedad donde no era bienvenido.

Es así que la denunciante finaliza su publicación señalando que todos los gatos muertos tenían dueño, los cuales no esperaban que sus gatos tuvieran tan cruel final por pasear libremente en las calles cercanas y cruzarse con la persona equivocada.

"Existen otras medidas, no necesitas llegar al extremo de quitarles la vida y aún asi, si el animalito no tiene dueños no tienes ningún derecho de decidir si vive o muere", sentenció la vecina.