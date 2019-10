Denuncian carencias en municipio de Yucatán, la hija del alcalde vive en Europa

El alcalde de Muna en Yucatán, se encuentra en el ojo del huracán, ya que es señalado por ciudadanos de las carencias y el abandono que vive el municipio. Sale a relucir que su hija vive en Europa.

En días pasados informamos que el hijo del alcalde de Muna, Yucatán llamó ‘nacos’ a las personas que se quejaron por la cancelación de un baile en el municipio y la falta de alumbrado público.

El hijo del alcalde llamó 'nacos' a las personas que se quejaron de su padre.

Ahora los ciudadanos del municipio revelaron que para los festejos patrios no contaron con adornos, al parecer un vocero del Ayuntamiento del municipio salió a pedir una disculpa por que no habia alumbrado público, ni decoración con motivo de las fiestas patrias alegando que el presupuesto no alcanza.

La población alega que el municipio vive un abandono, que las calles se encuentran en pésimo estado, la basura se acumula y no hay apoyos para las personas que lo necesitan.

La hija del alcalde vive en Europa.

Aunado a la queja también salió a relucir que la hija del alcalde vive en Europa, razón que provoca el enojo de la ciudadanía.

Los ciudadanos manifiestan que la falta de presupuesto parece no afectar al alcalde, ya que su hija vive en Europa.

La hija del alcalde de Muna cursa un grado en la Facultad de Filología en Salamanca España.

Ante la publicación de un medio local, la joven hija del alcalde de Muna se manifestó al respecto.

Dijo estar viviendo en Europa porque está cursando un grado en Filología Clásica en una facultad pública con el 50% de apoyo en el pago de sus gastos. Al parecer el medio de comunicación hizo un presupuesto de gastos mismo que la joven rebatió.

La hija del alcalde manifestó que solamente su madre la acompañó en los primeros días en Europa mientras se instalaba y no fueron 5 personas la que la acompañaron como dictaba el medio.

De igual forma comenta que los gastos de alimentación son mínimos, ya que es residente y prácticamente se la vive en la universidad.

Cabe mencionar que la joven destacó que es una lastima que quieran desprestigiar su esfuerzo y el de su familia como si fuera algo superficial.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

Te puede interesar: ¡Orgullo yucateco! joven asiste a la escuela con el TÍPICO HUIPIL (FOTO VIRAL)

Esperamos que el alcalde de Muna, busque brindarle al municipio y a los ciudadanos la atención necesaria para salir adelante.

Dale clic en la estrella de Google News y síguenos