Denuncian anomalías en evaluación docente en Yucatán

evaluación docente de Yucatán

“Conforme a lo que mi derecho me asiste y con apego a la Ley General del Servicio Profesional Docente, en su caso, el recurso de revisión con respecto a la aplicación correcta del proceso de evaluación en relación a mi examen. Pido se esclarezca el proceso administrativo y que el error por parte del organismo encargado del proceso, ya sea la Secretaría de Educación Pública (SEP), Secretaría de Educación Estatal (Segey) o el CNSP, se resuelva de manera pronta, expedita y a favor, ya que no sería muy confiable que ahora aparezca y digan que no soy idóneo”, expresó Israel Cervera, profesor que aplicó el examen para ingreso de Educación Básica en Yucatán, en las materias de Formación Cívica y Ética, para el ciclo escolar 2018-2019, y que hasta el momento su folio está desaparecido.

Indicó que le ha hecho llegar un oficio al titular de la Segey, con copia a la responsable del Servicio Profesional Docente en Yucatán, a la Dirección Jurídica y otras instancias, manifestándoles todo el viacrucis que ha pasado desde el momento que no apareció su folio en la página de consulta de resultados del Servicio Profesional Docente, tanto en la consulta pública en donde al acceder aparece la leyenda: “No cuenta con resultado publicados” o que su folio “No se encuentra registrado”.

“Desde el día que se publicaron los resultados acudí a la Segey a fin de solicitar la aclaración referente a la situación de mi folio, de ahí me mandaron a la Dirección de Planeación, estos a su vez a la Coordinación de Asistencia Técnica a las Escuelas, después me enviaron a la Dirección General de Educación Básica, posteriormente al Departamento de Secundaria, luego al Centro de Evaluación del Estado, sin tener respuesta alguna por parte del personal”, mencionó Israel Cervera, profesor afectado.

Expresó que esta última unidad lo remitió a las oficinas de Sistematización, donde fue atendido por el jefe del Departamento, quien realizó la consulta en el portal en dos ocasiones y constato su dicho en relación a la inexistencia de su folio; sugiriéndole las acciones a tomar.

_Verónica Camacho