Denuncian al ISSSTE por negligencia en Mérida

negligencia en Mérida

Desesperado y con un estado de salud delicado, para José Ocampo Cervantes, acudir al médico por un dolor abdominal en 2012 fue la peor decisión que pudo tomar. Ya que por no revisar su expediente clínico médicos le realizaron una intervención quirúrgica innecesaria que lo ha dejado postrado en su cama.

‘Yo ingresé en febrero del 2012 al Issste de Pensiones por una PBL Apendicetomía (más ABD congelado), la cual fue falsa porque ya se me había quitado el apéndice con anterioridad; y por descuido de los médicos de no leer el expediente, me estuvieron escarbando, sin encontrar el apéndice porque ya se me había quitado; y ese procedimiento terminó en una laparatomía’, explica el pensionado.

Al ver su error, sostiene la víctima, el médico cirujano José Antonio Bolio Peón, quien fue el responsable de operarlo, le aseguró a su esposa que ya le habían cerrado la herida, algo que no fue cierto y que ponía en riesgo la vida de Ocampo Cervantes.

Expedientes que la víctima le mostró a Grupo Editorial La Verdad corroboran el hecho, y textualmente señalan en un formulario de quejas de la institución: ‘Datos generales de los hechos. Día de los hechos: 01/05/12. Hora de los hechos: 15:00 horas. Lugar específico de los hechos: urgencias del Issste Yucatán. Como ocurrieron los hechos: El señor José Edgar Ocampo Cervantes con número de afiliación OACE-650412/4, ha sido en repetidas ocasiones operado por diversos males que padece, desde padecimientos en el apéndice, el intestino, el estómago, y otros males’.

‘¿Existen pruebas de los hechos?: sí. ¿Existen testigos de los hechos? Sí. En caso afirmativo, favor de indicar sus nombres y forma de localizarlos: las pruebas son los documentos que obran en el expediente clínico del señor José Edgar Ocampo Cervantes, donde consta el reconocimiento de los médicos de que han cometido errores al intervenir al citado Ocampo Cervantes’, explica el formulario para la atención de quejas y denuncias del Instituto.

REVÉS MÉDICO

Por otra parte, en un documento expedido por la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, y la Dirección General de Conciliación (expediente 1127-2017-1), en el Acta de Audiencia se señala que: ‘En uso de la palabra de los representantes del Issste manifiestan los siguiente: En este caso hacemos del cocimiento que el C. José Edgar Ocampo Cervantes presentó solicitud de reembolso ante la Unidad de Atención al Derechohabiente y Comunicación de la Delegación Estatal de Yucatán del Issste, en la cual se aperturó el expediente ISS1000.031.130.107.1.0/13Yuc, la cual fue resuelta por la comisión delegacional en Yucatán del Issste en la Cuarta Sesión Ordinaria celebrada el seis de agosto del año 2013 y la cual se determinó como IMPROCEDENTE y le fue notificada el nueve de agosto del año 2013 y que por tal motivo interpuso el Recuro de Reconsideración ante dicha Unidad el 19 de septiembre de 2013 y fue turnada al Comité de Quejas Médicas para su resolución mediante el expediente 2013-19-08-301, y este la analizó y resolvió confirmando el acto impugnado y por consiguiente IMPROCEDENTE’.

MANIPULACIÓN, ENGAÑO Y AMENAZAS

Ocampo Cervantes señala que el falló fue a favor de la institución, fue ‘porque según la denuncia se debe presentar hasta antes de dos años de que hayan sucedido los hechos, pero la verdad es que sí se realizó el proceso adecuado en tiempo y forma, pero traspapelaron los documentos y no fue sino hasta que pasó más de dos años cuando según ellos se realizó el procedimiento legal’.

Por lo anterior pide que se investigue a fondo el caso, sobre todo porque hay una denuncia ante el Ministerio Público (Expediente No. 648/8/2012) realizado el 02/05/2012 a las 10:28:54 pm, el cual fue realizado por su mujer, dado que él era incapaz de efectuar por sí solo la denuncia. ‘Un error de esta magnitud me está costando la vida y la de mi familia’, sostuvo.

‘Desde que me dejaron así, diario me tienen que venir a curar; y cuando no tengo dinero para pagar la curación yo mismo la hago, y eso es un riesgo para mí, pues no soy doctor’, dijo el entrevistado.