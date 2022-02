Denuncian agencia de viajes por estafar a turistas de Yucatán

En los últimos días se han registrado varios casos de denuncias ciudadanas donde exponen a estafadores de Yucatán, siendo el protagonista de esta nota, una agencia de viajes que presuntamente ha defraudado a varios turistas de Yucatán.

Se trata del sitio denominado ‘Aldea Maya’, el cual ha sido denunciado por varias personas que advierten que sólo les robaron su dinero, como el caso de Nalle Caamal, quien a través de sus redes sociales señaló a dicha agencia y al señor Eric González como ‘unos ratas’.

Luego de que manifestó en sus redes que no recomendaba a la agencia, varias personas se pusieron en contacto con ella y le manifestaron que también había tenido problemas con la mencionada agencia.

A través de una captura, una mujer manifestó que a ella y a su esposo le cancelaron 2 tours, alegando que tenían covid el personal, por lo que quedaron de reembolsar el dinero, sin embargo eso nunca ocurrió, aún cuando proporcionaron números de cuenta para que les devuelvan su dinero.

Por su parte Gina Montalvo dijo que una situación similar le pasó, luego de que reservó en unas cabañas.

‘Con el mismo cuento, de que la encargada de las cabañas no podía recibirme por le dió covid, y ya no me responden llamadas ni msj’, (sic).