Denuncian acoso de un hombre que intenta subir a jóvenes a su auto en Mérida

A través de redes sociales, jóvenes denuncian un nuevo caso de acoso sexual, luego de que un hombre a bordo de un automóvil presuntamente intentó subirlas a su vehículo.

Según la queja, un hombre a bordo de un auto, se pega a varios jóvenes y les pide que se suban, que él las llevará a su destino.

En cuanto los muchachos se niegan, el sujeto los sigue e insiste en que se suban.

Según relató uno de los afectados, los hechos ocurrieron la tarde del martes, pasado el mediodía cuando caminaba hacia un paradero de la Nora Quintana.

‘Escuché que alguien me estaba hablando, pero no volteé a ver porque no le di importancia’.

Luego me paré a responder un mensaje y me di cuenta que un señor como de aproximadamente de 30 a 40 años de edad nos estaba hablando desde su auto.

Me estuvo haciendo señas para que yo me acerque y diciéndome que me suba a su auto.

El joven asegura que lo ignoró per el hombre no dejaba de insistir, después de un rato que no le hice caso y arrancó su automóvil y se fue.

Unos minutos después, el joven indicó que pensó que todo había pasado, sin embargo regresó y siguió la insistencia.

El joven dijo que esperaba el autobús en el paradero.

Finalmente ante el temor de que algo pasara, se alejó del paradero y mandó un mensaje a unos amigos con las placas del vehículo.

Afortunadamente llegó un vehículo y se pudo ir, sin embargo se manifestó muy nervioso ante lo sucedido, por lo que alerta a las ciudadanía a tener cuidado, ya que cada vez son más comunes los casos de acoso.

