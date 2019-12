Denuncian acoso a jovencita al sur de Mérida

A través de su cuenta de Facebook una jovencita de nombre Saraí C., denunció acoso por parte de un hombre que iba a bordo de su vehículo en el sur de Mérida.

La joven a modo de alerta relata lo que vivió luego de que un hombre a bordo de un vehículo nissan con placas 418-A de estado de Yucatán, presuntamente la estuvo acosando en calles de la Delio Moreno, colonia al sur de Mérida.

Según la denuncia de la joven afectada, se encontraba a una cuadra de su casa y se dirigía a tomar transporte público para ir al centro, alrededor de las 2:10 de la tarde, cuando de repente se le acercó el hombre en su vehículo y presuntamente a modo de acoso, le ofreció llevarla al centro.

La joven manifiesta que como traía lentes oscuros, no veía bien el rostro del hombre y pensó que se trataba de un vecino, por lo que de manera muy amable le dijo que no y le agradeció el gesto, sin embargo el hombre insistió acosandola.

La joven fotografió al hombre que presuntamente la acosaba.

El acoso no cesaba

‘Seguí caminando y él seguí detrás de mí y cuando yo me apuraba, el avanzaba más, retrocedía y luego avanzaba, en ningún momento perdí la calma, sólo caminaba más rápido, me volvió alcanzar y me dijo que a donde yo quería me podía llevar’.

La mujer que denuncia los hechos dijo que tras el constante acoso le contestó de forma grosera y continuó su camino, sin embargo el hombre no se daba por vencido.

‘Él detuvo el coche, por un momento pensé que se bajaría, así que caminé más rápido’.

Todo parecía indicar que el hombre se dio por vencido y el acoso había terminado ya que la joven mujer dijo que el hombre se fue y ella aprovechó para sacar su teléfono, sin embargo el hombre sólo se alejó para interceptarla de frente.

Por fortuna la joven ya había llegado a una tiendita de la colonia, cuando el hombre regresaba; una vez segura en la tienda, la joven comenzó a tomar fotos.

Todo parecía indicar que se fue pero sólo pretendía interceptar a la joven de frente.

Cabe mencionar que esta denuncia se difundió luego por las redes sociales con 2 mil 400 veces compartidas.

