Denuncian a posible comprador; probaba un auto y no lo regresa

Abuso de confianza por parte de un posible comprador de un auto, le prestan coche para probarlo y no lo regresa

Placas de la unidad YWM 969 B de Yucatán.

Circula en redes sociales la petición de un hombre pidiendo ayuda para encontrar su automóvil. El dueño de un automóvil modelo Versa pretendía vender su coche y encontró a un posible comprador para su coche, el vendedor pidió permiso para probar el auto y se lo dieron. La sorpresa del actual dueño fue para mal cuando paso el tiempo y no le regresaban su coche, hasta el momento no le han regresado su coche. Ya se dio parte a las autoridades y la policía ya está buscando al comprador y al auto que están desaparecidos desde las once de la mañana. El préstamo del auto se dio en la avenida Itzaes, aproximadamente a las 11 de la mañana del dia de hoy.