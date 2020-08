Denuncian a policías por intentar extorsionar a un medio local de Yucatán

En la recta final de la ‘ley seca’ un medio local anuncia un intento de extorsión por parte de elementos de la policía de Yucatán.

De acuerdo al medio local ‘Eco Yucatán’ los hechos ocurrieron en la mañana de este sábado 29 de agosto, cuando uno de sus colaboradores se encontraba en un vehículo blanco que no es perteneciente a la empresa y portaba bebidas embriagantes.

Según manifestó el medio local, dicho colaborador fue detenido sobre la calle 27 con 112 del fraccionamiento Paraíso, en Ciudad Caucel, por agentes policíacos.

Policías pedían mordida a reportero

Como los elementos de seguridad se percataron que el detenido tenía un gafete de trabajo, intentaron pedir una ‘mordida’ de 4 mil pesos con tal de dejarlo ir.

Ante esta situación, el medio local manifestó que su colaborador sería sancionado y habría quedado fuera del equipo de trabajo, por faltar a la ley.

‘En Eco Yucatán, no solaparemos ningún acto que falte el respeto a la ley y que vaya en contra de nuestras idealidades’.

El medio local decidió informar lo sucedido para no ser víctimas de extorsión.

Fueron las palabras para expresar la posición del medio, con respecto a la situación vivida.

Cabe mencionar que presuntamente los agentes policíacos ‘amenazaron con filtrar sus fotografías’, por lo que ‘Eco Yucatán’ consideró prudente ser ellos mismo quienes informen sobre los hechos.

Por su parte varios usuarios de las redes sociales, pidieron al medio local no despedir al colaborador, ya que no consideran que estaba haciendo algo malo, ya que transportar cerveza no es delito y de igual forma argumentaron que si estuvo fuera de su horario laboral, el único error que cometió pudo ser que portaba su gafete.

