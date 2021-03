Denuncian a pasajero por abusar de una conductora de plataforma en Mérida

Una joven conductora de una famosa plataforma de taxi que opera en Yucatán, acudió a sus redes sociales para hacer público los momentos de pánico que vivió mientras terminaba un viaje en la capital yucateca, luego de ser presuntamente agredida sexualmente por un pasajero en Mérida.

La mujer identificada como Andrea B. relató en una publicación de Facebook, que salió a trabajar en su vehículo como todas las tardes y a pocas horas de terminar su turno como taxista, decidió tomar un último viaje antes de dirigirse a casa.

La aplicación de la plataforma emitió un sonido de notificación y sin dudarlo, la joven conductora aceptó el viaje de Ciudad Caucel con destino al centro de Mérida, del usuario identificado como Alberto.

Según lo relatado por la víctima, el hombre abordó el vehículo y metros después comenzó a tocarla indebidamente. Muy asustada no puedo hacer más que continuar y llegar al destino que marcaba la aplicación.

La conducta dio a conocer su historia a través de redes sociales.

Al bajar al hombre, la conductora llamó de emergencia al 911 para solicitar ayuda y posteriormente acudió a Fiscalía General del Estado (FGE) en donde interpuso la demanda asentada con el número S1/-G2/174/2021 por abuso sexual.

Abuso sexual en plenas calles de Mérida

Consternada por los hechos ocurridos en plenas calles de Yucatán, la joven hizo un llamado a las autoridades, a quienes pidió estar más alertas ante los hechos de violencia que sufren las mujeres.

“Yo no me metí contigo, yo no te provoqué, yo no traía ropa provocadora, yo no venía drogada, yo no venía tomada, pero tú sí, y decidiste robarme mi tranquilidad abusando de mi mientras trabajaba, hiciste que mi noche de anoche fuese la más espantosa”.

“No pasó ni un minuto en el que yo no temblara, en el que yo no llorara, llegué inclusive a desear ya no existir”, agregó Andrea en la publicación en la cual dio a conocer el abuso sexual que vivió en el centro de Mérida.

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en TikTok y mantente informado.