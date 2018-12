Denuncian a fotógrafo acosador en Kanasín, Yucatán

María Herrera ha informado en su publicación que Félix Bigman le toma fotográficas a las mujeres y las acosa en el fraccionamiento Croc de Kanasín, Yucatan, y cuando se enfrentan a él o le cuestionan el sujeto menciona que lo hace para su trabajo en “Tu espacio del sureste”.

La usuaria indicó que cuando se le reclama al hombre él no solo miente sino que las amenaza y les dice que no saben con quien se mete.

María contó que ella se encontraba caminando en compañía de su prima en el fraccionamiento mencionado de Kanasín, Yucatán, cuando se dieron cuenta que el sujeto aparentemente les tomaba fotos a unas casas y cuando ellas continuaron su camino el hombre las empezó a fotografiar. La usuaria escribió en redes:

“Seguimos nuestro camino y mi prima y yo fuimos por mi hermano, pero al regresar el tipo no quiso enseñarnos su cámara y no dejaba de decirnos que no sabemos con quién nos estamos metiendo”