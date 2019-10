Denuncian a empleada del Hospital de Alta Especialidad de Yucatán por malos tratos

En las redes sociales circulan videos en los cuales tres pacientes del Hospital de Alta Especialidad de Yucatán denuncian los malos tratos que sufren por parte de una empleada sin importar que los pacientes tienen discapacidad.

La mujer de la que se habla en los video responde al nombre de Michel A. Q., los afectados manifiestan que es hijastra del Director del Hospital de Alta Especialidad; presuntamente su plaza es de lavandería pero ejerce como asistente en consulta externa. La mujer trabaja en el turno vespertino y los pacientes denuncian que han recibido malos tratos de su parte.

El hombre denuncio los malos tratos a través de un video en redes sociales.

En el primer video un hombre denuncia que fue víctima de discriminación, el paciente describe que un día llegó a sacar su cita al hospital y se acercó a la empleada, quien presuntamente le dijo que apestaba porque era una persona humilde. El hombre reconoce que efectivamente es un hombre humilde, pero eso no le da derecho a la empleada de tratar a los pacientes de esa forma.

En el segundo video se puede ver a un hombre invidente que se identificó como Jesús F. M. C. de Tizimín, Yucatán; el hombre menciona que el 7 de agosto fue al Hospital de Alta Especialidad para solicitar su cita en la ventanilla del módulo 2; la empleada que la atendió le dijo que apestaba y que su aroma le daba ganas de vomitar por lo que le cerró la ventanilla en la cara y no le dio su cita. Personas que se encontraban cerca del hombre le dijeron que la mujer así es de prepotente.

En el video el hombre menciona que las personas que lo ayudaron le comentaron que la empleada se siente de una clase social superior y por esa razón discrimina a los pacientes, el hombre dice que la mujer no es digna de ese puesto, ya que los pacientes que asisten al hospital lo hacen por necesidad no por gusto.

‘Merecemos también que se nos atienda de la manera adecuada, porque venimos a solicitar una cita para que podamos hallar un remedio a la enfermedad que nosotros padecemos’.

Finalmente el paciente pide a las autoridades tomar cartas en el asunto, ya que la empleada no es digna del puesto y que es preferible separarla de su cargo para que no siga discriminando a más personas.

El hombre expresó su molestia, menciona que para ir al hospital tiene que tomar taxi y buscar quien lo ayude a transportarse ya que es muy larga la distancia de su pueblo hasta la ciudad de Mérida para que al final no le den la cita.

En un tercer video se puedo ver a un hombre sentado en una silla de ruedas, el cual se identificó como Julio C. C. V., este hombre menciona que no le pareció la manera como la empleada en cuestión lo trato, dice que no tiene los valores para tratar a la gente con discapacidad.

El hombre pide un poco de humanidad al trato, dijo que la empleada es prepotente y grosera.

Espera que le den seguimiento a su denuncia, para que no sigan maltratando a los pacientes.

