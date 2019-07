Denuncian FRAUDE en graduación de la Prepa #1

En redes sociales estudiantes de la preparatoria de la UADY en Mérida, denunciaron haber sido víctimas de estafa en su fiesta graduación. Los jóvenes denunciaron que la tortura inició desde el momento que llegaron a la iglesia, en el lugar no había flores y tampoco había sacerdote pues la misa fue ofrecida por un diácono, pues supuestamente ese mismo día por la mañana se reservó la misa.

Los molestos padres así como alumnos viralizaron el caso en redes.



Al llegar al Siglo XXI las cosas empeoraron pues no había mesas y sillas suficientes, tampoco había música y la comida era de mala calidad.

Los preparatorianos culparon al presidente de la sociedad de alumnos de sobre vender los boletos y no dar la cara, sin embargo no hay una declaración oficial de los hechos.



Entre las comentarios difundidos en redes sociales se podía leer que el estudiante que organizó la fiesta de graduación no estaba en el lugar pues se encontraba de viaje en Canadá, sin embargo todos señalaban que seguramente se estaba escondiendo pues sabía que estaba metido en un gran problema.

Los denunciantes aseguran que no se cumplió lo prometido por los organizadores.



Los boletos para la fiesta costaron aproximadamente 390 pesos y los alumnos habían comprado por lo menos dos boletos lo cual se volvía una cantidad importante de dinero que había sido desperdiciada pues no recibieron nada de lo que se les prometió.

Según se informó en redes sociales el problema fue que se vendieron boletos de más y la banquetera no tenía la capacidad de absorber el servicio.

La comida así como los servicios de la banquetera dejaron mucho que desear.



Cabe mencionar que la única persona que dio la cara fue una empleada de la banquetera quien trató de explicar lo que estaba pasando pero estudiantes y familiares estaban demasiado enojados por lo ocurrido.

En el lugar se podía observar a las jóvenes con sus vestidos largos y a los hombres de traje con caras de decepción y de incredulidad ante los que estaba pasando.

No es la primera vez que se reportan en Mérida problemas con estafas de banquetes y servicios para fiesta, por lo que se le ha pedido a la sociedad tener cuidado con las empresas que contraten para sus eventos.

Algunas personas tuvieron que quedarse de pie por la mala organización.