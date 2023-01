Denuncia sustracción de sus hijos en Yucatán; el padre se los llevó

Yucatán registra un nuevo caso de violencia vicaria, luego de que Nelida Guadalupe Rosado Martínez denunciara ante la Fiscalía General del Estado (FGE) la sustracción de sus dos hijos, por parte del padre de los menores de edad.

En entrevista con La Verdad Noticias, la mujer señaló que como parte del periodo de vacaciones navideñas, sus hijos J.M.M.R. y A.A.M.R., de 11 y 8 años respectivamente, entregó a los niños a Manuel “N” el pasado 21 de diciembre.

En acuerdo de palabra pactaron que los menores de edad volverían a casa de la madre el martes 27 de diciembre, pero al paso de las horas esto no ocurrió.

Por ello, Nelida llamó por teléfono al padre de los niños, con quien sostuvo una relación sentimental del 2010 al 2015, pero éste respondió que ya no los tendría de vuelta porque iba a solicitar quedarse con la custodia ante los Juzgados de lo Familiar.

La mujer intentó mediar la situación para evitar la denuncia e incluso se comunicó con los familiares de Manuel, pero esto solamente provocó que el hombre le reclamara y le dejara de contestar el teléfono para hablar con sus hijos.

Ante la negativa por devolver a los niños, Nelida denunció la sustracción de los menores ante la FGE, la cual quedó asentada en la carpeta de investigación 1496/2022, abierta desde la Agencia Número 29.

No obstante, al momento de solicitar una cita para presentar a los testigos, la FGE respondió a la mujer que lo más próximo sería hasta el 29 de enero, debido a que la agencia tiene “otros asuntos que atender”.

Puede sacarlos de Yucatán

Le dijeron que hasta el 29 de enero pueden recibir a sus testigos

Nelida comentó que Manuel tiene familia en Campeche y Veracruz, por lo que esperar tanto tiempo para que procedan las investigaciones pone en riesgo a los niños, debido a que podrían sacarlos de la entidad en cualquier momento.

“Yo siempre he tenido a mis hijos, siempre han estado conmigo y el señor me los quitó de una forma terrible, porque me debió devolver a los niños el martes, no quiso, le rogué, le supliqué, hablé con él, pero no lo hizo”, lamentó.

Nelida indicó que aparte de los dos menores que fueron sustraídos tiene un hijo menor de cinco años, el cual siempre pregunta sobre cuándo volverán los menores y se pone triste al saber que no están en casa.

“Está pegado a sus hermanos, está esperando a sus hermanos, no quiere comer, no duerme, se pone a llorar, me pregunta cuándo van a llegar sus hermanos, no solamente estoy sufriendo por mis dos hijos a los que no puedo ver, sino también por mi otro hijo al que le hacen falta sus hermanos”, agregó.

La madre de los menores hizo un llamado a las autoridades de Yucatán para que agilicen el proceso de la Agencia Número 29, debido a que no pueden esperar tanto tiempo para que se cite a los testigos y después de ello se extienda el plazo durante las siguientes diligencias.

¿Qué es la violencia vicaria?

Protesta contra la violencia vicaria en México

La violencia vicaria es un neologismo aplicado en el ámbito de la violencia de género que denomina a una forma de violencia por interpósita persona por la que un progenitor ataca a una hija o un hijo con el objetivo de causar dolor a la madre.

