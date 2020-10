Denuncia cobro excesivo de la CFE Yucatán pese a tener su local cerrado

Según Humberto Flota Zapata, propietario de un local cerrado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) está cometiendo un abuso, ya que le está cobrando más de dos mil pesos pese a tener su negocio con cortinas abajo.

Debido a esta situación, el afectado comentó que realizó su denuncia ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), luego de que en las oficinas de la CFE en Yucatán le dijeron que debía pagar o le cortaban el servicio.

Un hombre denunció a la CFE por cobro excesivo ante la Profeco en Yucatán.

Lejos de asustarse, Flota Zapata comentó que decidió interponer una denuncia por cobro excesivo, ya que de pagar 45 pesos, la CFE le está pidiendo un pago de dos mil 80 pesos pese a que su local que ha estado cerado

Comentó que la Comisión le explicó que su recibo de luz pudo haber llegado alto porque existía la posibilidad de que sus vecinos le están robando luz eléctrica o que haya afectaciones por hormigas, pero lo descartó.

“No hay hormigas y no cuento con vecinos; me dieron otras justificaciones baratas”, comentó el quejoso, quien es originario de Motul, y pese a que pueden cortarle el servicio, al parecer no pagará hasta que se haga justicia.

Quejoso insiste en cobro excesivo de la CFE

Flota Zapata mencionó que incluso contrató a un electricista para verificar si había algún problema con su local, pero éste le comentó que toda la instalación eléctrica se encontraba bien, pues no había ninguna fuga.

El cobro excesivo supera los dos mil pesos, según el afectado, quien dijo que su local está cerrado.

El local del quejoso se ubica en la calle 27 por 22 y 24 de Motul, y Flota Zapata esperaba que la demanda de la Profeco proceda ante la CFE, quien indicó que enviaría a su personal para verificar cuál era el problema.

Tal y como ha informado La Verdad Noticias, existen varias quejas contra la CFE por situaciones similares, sobre todo en esta pandemia, aunque también se destaca su labor ante los desastres naturales vividos el último mes.