Denuncia a su jefe por darle una golpiza que lo llevó a perder el ojo, en Yucatán

Luis Alberto A. P., habitante de un municipio de Yucatán, ha decidido denunciar a su jefe, esto luego de que en marzo su patrón le propinara una golpiza que lo llevó a perder el ojo.

El incidente se presentó en Izamal, Yucatán, cuando Luis se encontraba trabajando en una cantina, y su jefe Fermín R. P. en estado de ebriedad comenzó a agredirlo, al parecer sin motivo alguno; el hombre por temor a perder su empleo trató de no continuar con la pelea y esquivar los golpes, sin embargo su patrón logró darle tres golpes en el ojo derecho.

Tras ver lo ocurrido, personas que se encontraban en el lugar lograron detener la pelea, sin embargo Luis ya presentaba molestias en el ojo.

Al día siguiente cuando Luis se presentó a trabajar a la cantina del municipio de Yucatán, su jefe le ofreció una disculpa, el hombre las aceptó, pues creyó que su patrón le ayudaría con los gastos médicos, sin embargo las cosas no fueron así.

El afectado acudió al seguro social, donde le dieron tratamientos, sin embargo su ojo no mejoró y los médicos le indicaron que tendrían que retirarle el ojo para evitar infecciones y más complicaciones.

El jefe por su lado, empezó a evadir a su empleado y no mostraba signos de apoyo; al no responder por los daños ocasionados, el afectado, en evidente estado de enojo, decidió interponer una denuncia, indicando que no lo hizo antes pues esperaba contar con la ayuda de su jefe.

Cabe indicar que Luis mostró como pruebas los documentos que le dieron en el IMSS de las consultas y los tratamientos que recibió a causa de la lesión en el ojo.