Demandan castigo ejemplar a malos servidores públicos

Empresarios piden una legislación que penalice a quienes realicen actos que afecten a los ciudadanos

El sector empresarial considera que se debe aplicar un castigo ejemplar a los funcionarios públicos –como aplicarles la inhabilitación-, a los responsables por el endeudamiento que genera el caso de las luminarias, ya que mientras las decisiones de los políticos obedecen a intereses de partido, los ciudadanos son los que al final asumen las consecuencias, ya que del dinero que se paga de los impuestos se tendrá que cubrir la deuda. El dirigente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, Juan José Abraham Daguer, señaló que para los políticos es muy sencillo decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación actuó en contra de los meridanos al favorecer con su fallo a la empresa ABC Leasing, pero eso no basta. ‘Ellos son los responsables y deberían asumirlo. Hoy resulta fácil decir que nos ganaron el juicio y hay que pagar, cuando detrás hay intereses personales o de grupo porque adquirir un producto –las luminarias- que de antemano sabían que no iban a servir, es un acto con dolo, por lo que todos los integrantes del cabildo y el alcalde, son los que aprobaron esa decisión’, comentó. Agregó que para evitar que se repitan casos como éste, los legisladores deben de plantear en las leyes una pena o sanción para que en el futuro, los representantes de la sociedad tomen mejores decisiones, a fin de evitar que se afecte a la ciudadanía.El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, (Canacintra), Juan Manuel Ponce Díaz, señaló que el fallo en contra del Ayuntamiento por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se basó en argumentos legales que desconocemos, pero deben tener fundamentos sólidos. ‘En el período de Renán Barrera hubo la necesidad de solucionar el problema de luminarias caras, malas y fuera de norma, y en caso de que hayan existido errores jurídicos al ejecutar esta solución, pues ahora hay que pagar el compromiso que se obtuvo en su momento’, comentó. ‘El fallo indica que al dejar de pagar las obligaciones del contrato inicial, se cometieron errores legales y por eso obligan a Mérida a pagar’, agregó.Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial y dirigente de la Coparmex en la entidad, Gustavo Cisneros Buenfil, señaló que los políticos son representantes electos por los ciudadanos, de ahí que deban asumir el compromiso de trabajar por el bienestar de los ciudadanos y ser sujetos de reprimendas cuando hagan mal la tarea. ‘El tema es que al día de hoy se tendrán que pagar 300 millones de pesos o la cantidad que resulte, por una mala decisión que tuvo su origen desde el momento de la adquisición de las luminarias y la supuesta forma de arreglar el problema, pero el asunto es qué podríamos hacer con ese dinero si en lugar de pagar una deuda se aplicara en mejor infraestructura, en la generación de empleos, en buscar realmente el beneficio de la sociedad’, destacó. Otro de los dirigentes del sector empresarial, Pedro Enrique Góngora Medina, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive), se sumó a la solicitud de aplicar un castigo o sanción ejemplar para los malos servidores públicos. ‘A últimas fechas vemos que Yucatán tiene un desarrollo importante en muchos rubros, en diversos sectores hemos tenido crecimiento y eso habla bien del desarrollo del Estado, pero de poco o nada sirve cuando un funcionario público toma decisiones que al día de mañana resultan negativas para la población y estamos ante ese caso’, señaló. ‘Ignoro si se trata de cárcel o inhabilitación de un funcionario público porque no soy abogado, eso lo dejamos para los especialistas, pero no debemos cerrar los ojos y creer que no nos afecta. Claro que nos impacta porque somos quienes pagamos los impuestos, es nuestro dinero; los servidores públicos lo manejan y deben hacerlo bien’, apuntó.$280 millones costará a los meridanos litigio de luminarias 82,000 Lámparas fueron inhabilitadas 72,000 luminarias se compraron posteriormente.‘No podemos pensar que no pasa nada. Sí pasa, y es con el pago de nuestros impuestos’. JUAN JOSE ABRAHAM DAGUER, Presidente de Canacome