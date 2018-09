Demandan al “asesino” de abejas y sembradíos en Yucatán

Luego de darse a conocer la muerte de cientos de abejas y daños a plantaciones en Dzonot Carretero, en Tizimín, Yucatán, por la fumigación aérea de agroquímicos y/o pesticidas a hectáreas cercanas por parte del empresario yucateco, Jacobo Xacur Eljure, afectados de la comunidad denunciaron la situación ante Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), así como ante la Secretaria de Salud y a la Comisión Federal para los Riesgos Sanitarios (Cofepris), dio a conocer Marco Antonio Cupul Kú.

“Principalmente hacemos un llamado al gobierno estatal y federal, que respeten los derechos de los indígenas, que respeten nuestro entorno de vida de convivencia, que respeten la forma de trabajar, es un trabajo que aprendimos de nuestros padres, de nuestros abuelos. Estamos en contra de aquellos que quieren destruir nuestra producción y nuestros derechos, eso implica que no vuelvan a fumigar, que no vuelvan a deforestar. Que no hagan cosas indebidas que afecten al medio ambiente, a la polinización”, explicó el denunciante.