Delincuencia al poniente de Mérida alcanza al transporte público

En redes sociales circula una denuncia hecha por un usuario de Facebook, quien alega que fue víctima de la delincuencia que mantiene sitiado el poniente de Mérida.

El quejoso alega que el domingo 19 de enero alrededor de las 3:30 hora tomó la ruta 69 opichen del transporte público rumbo a su trabajo y fue asaltado.

El joven manifiesta que se encontraba sentado cuando un sujeto con tatuajes en el rostro se subió al camión de transporte público y se sentó junto a él.

El sujeto llevaba una navaja, con la cual presuntamente amagó a su víctima.

‘Pone su brazo alrededor de mi y me dice que onda carnal, te toco buena suerte y me enseña su cuchillo y me dice dame todo lo que tengas o sino aqui quedas’, se lee.

El quejoso manifiesta que el sujeto que lo asaltó es ‘un tipo de 1.60’ con tatuajes en la cara, una línea en cada ojo, moreno, con el cabello peinado hacia atrás con la parte de arriba parada. Vestía ‘camisa negra de manga larga, pantalones guangos (como se visten los cholos)’.

Los alarmante de la situación es la presunta complicidad del chofer de transporte público con el delincuente ya que el quejoso manifestó que durante el asalto, el sujeto le dijo:

Cabe mencionar que cuando los hombre de atrás se bajaron, el delincuente también lo hizo, no sin antes gritarle al chofer del transporte público que en Juan Pablo agarraban a otro, dice el afectado.

El presunto ladrón se bajó en el Oxxo de la Mulsay frente a una gasolinera y uno minutos después el joven, víctima de asalto, se bajó en la avenida itzaes para ir a su trabajo, sin embargo primero se dirige a unos policías que poco pudieron hacer, ya que le dijeron que era mejor que fuera hasta la Procuraduría para denunciar los hechos.

‘Cuando me bajó del camión voy con unos policías que no sirvieron para ni puta madre y les digo lo que pasó y en vez de que hagan algo me dicen que vaya a la Procuraduría y eso sin mencionar que habían pasado ni 2 minutos que me baje del camión’, se lee.