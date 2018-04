Dejan a medias un mercado de Mérida

Hace menos de una semana fue presentado el ‘nuevo rostro’ del mercado de Santiago, como parte de una serie de remodelaciones de destacados mercados de Mérida, entre los que se cuentan también los de Chuburná y los de las comisarías de Caucel y Cholul.

La alcaldesa interina María Fritz Sierra presumió que en los trabajos de remodelación se invierten 14 millones de pesos.

Y en el centenario centro de abasto de Santiago, suburbio ubicado a siete calles del corazón de Mérida las cosas no fueron así, pues mientras un área, de frutas, verduras y comidas, hubo mejoras, la que es quizá la más importante, por las condiciones en que se manejan un producto básico, las carnes, sencillamente el famoso rescate no llegó.

Los tablajeros se dicen engañados, pues simplemente les dijeron que se acabó el presupuesto. El área de carnes está peor que antes de iniciar los trabajos de remodelación, y un punto tan básico, como son los sanitarios, que debieron inaugurarse hace días, también siguen fuera de servicio.

Ya iniciaron las campañas

María Chan, locataria en Santiago desde hace 42 años, asegura que siempre es lo mismo: “Ya iniciaron las campañas. Siempre dicen que nos van a ayudar y a mejorar nuestras mesetas, pero la realidad es que no. Y menos ahora empiezan las campañas políticas, pero ahí vas a ver que van a pedir nuestro voto y nos van a prometer. La verdad sí estamos olvidados por las autoridades”, explicó.

Destacó que a pesar de ser un punto turístico y de tradición para las familias yucatecas, y que el área requiere de mucha higiene por tratarse de un lugar en donde se manejan insumos cárnicos, el “presupuesto” no contempló la remodelación del lugar.

Por su parte, Armando Medina, locatario con más de 30 años en el lugar, refirió que cuando les avisaron de la remodelación les prometieron mejoras en su área de trabajo.

“Estaba juntando para cambiar las losetas de mi local, pero me dijeron que no lo hiciera, puesto que nos iban a ayudar. Pero pues mira, se siguen cayendo. Y mientras nosotros no podemos mejorar nada o cambiar porque ellos nos los tienen que autorizar. Igual los baños que prometieron y que iban a inaugurar, hasta el día de hoy no están funcionando. Pero ni modos, tenemos que esperar a que llegue la próxima administración y a ver con que nos salen", señaló el ofertante de carne.

Es de destacar que al parecer autoridades habrían dado como respuesta que no hay presupuesto para esa zona a escasos días de que iniciaran las campañas políticas, para elegir alcaldes, gobernador y presidente.

Según consta entre las obras presentadas en días pasados, en Santiago se remodeló la fachada y se construyeron mesas de acero inoxidable en el área de verduras, y la colocación de muros y pisos de cerámica, además de mantenimiento total a la estructura metálica del techo. Dicho material inoxidable es más urgente en el área de carnes, pues son productos muy sensibles al calor y esa área debe ser sanitizada continuamente.

Presupuesto creciente

Parte de los 14 millones de pesos se supone que también sirvieron para la limpieza de cortinas metálicas, 130 luces “especiales”, 52 ventiladores, los baños para mujeres y hombres que no se han entregado, y un biodigestor con capacidad para mil 300 litros.

Según la administración que ahora preside María Fritz Sierra, son los primeros trabajos de rescate del mercado de Santiago en los últimos 30 años. De inicio, con Mauricio Vila Dosal como primer edil, se había anunciado una inversión de 10 millones de pesos, gasto que inesperadamente ascendió a 14 millones.

María Fritz Sierra manifestó hace unos días que esta obra dinamizará la vida de éste mercado tradicional “tan querido por la ciudad y apreciado por generaciones de meridanos y por el turismo nacional y extranjero”.

“Desde el principio de esta administración mejoramos los espacios públicos con la convicción de que esto tiene un impacto positivo en la calidad de vida de las personas”, aseguró hace unos días, sin especificar todos los puntos faltantes del proyecto presupuestado por su antecesor y el cual no pudo completar. No se cumplirá en la presenta administración el complemento de las obras en Santiago, y no se sabe el estatus de los mercados de Cholul y Caucel, y mucho menos el destino de los recursos.

Los carniceros solamente recibieron la respuesta de que no hay recursos para terminar la limpieza y remodelación de su área, pese a que es clave para la sanidad del lugar, además de que es paso de miles de turistas y decenas de residentes extranjeros de la zona.