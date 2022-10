Dedicó 30 años a la enseñanza de las matemáticas

A lo largo de tres décadas, el maestro recientemente jubilado Eliceo Abraham Pereira Santana se dedicó a la enseñanza de las matemáticas, una ciencia exacta que tanto sus alumnos, como para él en su etapa de estudiante, fueron una pesadilla. Sin embargo, decidido a cambiar la visión de los estudiantes, creó su propio método para comprender números y ecuaciones de forma lógica, siendo este el sello que marcó a 30 generaciones que pasaron por su aula en la Escuela Secundaria General 1 “Santiago Burgos Brito” y que se lo reconocieron con afecto el pasado viernes.

Escuela Secundaria General 1 "Santiago Burgos Brito"

¿Cómo inicia su carrera en la docencia?

En realidad quería ser médico, pero las circunstancias económicas no me lo hicieron posible, así que me fui a inscribir en la Escuela Normal Superior para impartir la materia de Ciencias Naturales, una asignatura que tenía sobredemanda para ese entonces.

¿No fue por matemáticas?

Para serte sincero las matemáticas cuando estuve en la prepa no eran lo mío, yo estudie en la Prepa 1 y reprobé 15 veces esa materia, me iba a extraordinarios, presentaba y no la pasaba, pero en la Escuela Normal era la única que tenía cupo, ni yo podía creer que eso iba a estudiar pero mientras más las fui estudiando, más gusto le fui agarrando.

¿Qué fue lo que le dio el gusto por esta ciencia?

Pues me gustó saber que me estaba superando, que conforme la marcha yo iba aprendiendo a cómo resolver los problemas, también estudié una carrera trunca en el Tecnológico y ahí pasaba todas mis materias que tenían que ver con matemáticas, porque me di cuenta que podía hacerlo.

¿Dónde inició la docencia?

En la Escuela Secundaria “Santiago Burgos Brito”, yo llegué allá con una base de cuatro horas de matemáticas y en ese punto fue cuando me pregunté cómo quería enseñarle a los niños las matemáticas, para que no pasaran lo que yo pasé, que me daba pena preguntarle al maestro, que me daba miedo a equivocarme.

¿Cuál fue el método que creó?

Mi método fue la explicación por detalle, asegurarme que todos los alumnos comprendieran las fórmulas matemáticas paso por paso, que no tuvieran pena de preguntar, para que luego pudieran simplificar las fórmulas.

¿Qué fue lo que le marcó a lo largo de estos 30 años?

El saber que los chicos aprendían, luego de algunos años frente a los grupos escolares, de primero, segundo y tercer año, a todos los consideraba buenos, capaces de resolver problemas matemáticos y lo que me llevo es saber que mis consejos les ayudaron en su formación académica.

¿Y los retos?

La pandemia, cuando llegó el Covid-19 me apegué al comentario del titular de la SEP, de que se iba a enseñar y aprender con los que se tenía y lo que se podía, pero un día me habló el director de la escuela y me dijo que era necesario que diera clases en línea y mis hijos me enseñaron a conectarme, a manejar el zoom y a revisar las tareas de los alumnos para después calificarlas.

También te puede interesar: Yucatán reprobado en Matemáticas

¿Cómo se sintió la despedida que le dieron los alumnos?

Fue muy emotivo, todavía me causa sentimiento, yo me propuse ser amigo de mis alumnos, pero de verdad nunca me imaginé que me quisieran tanto, verlos pasar durante la ceremonia de mi jubilación a la plaza cívica y que distintos grupos me expresaran su cariño y su agradecimiento, de verdad fue algo de lo que estoy muy agradecido.

¿Qué le diría a los que no tendrán la oportunidad de tenerlo como maestro?

Yo sé que esta materia es difícil, pero les diría que no odien las matemáticas, aunque se pregunten para qué les va a servir, que le pierdan el miedo, porque es una asignatura noble que se tiene que comprender desde el principio, desde las bases, para que esas sumas, restas y multiplicaciones, lo demás viene por añadidura, todo está relacionado en las matemáticas.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Siguenos en nuestra cuenta de Instagram