Declaran Premios Nobel a Yucatán como "Estado de Paz"

La ceremonia de clausura de la edición 17 de la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz, fue el marco ideal para que el gobernador de Yucatán Mauricio Vila Dosal recibiera de manos de la presidenta del Secretariado Permanente de este encuentro, Ekaterina Zagladina, la declaratoria “Yucatán Estado de Paz”, la cual fue firmada por los 30 ganadores del Premio Nobel de la Paz presentes en el encuentro mundial, y que reconoce la determinación de su administración en la construcción de la paz.

Dicho reconocimiento se entrega por primera vez a un estado, pues en años anteriores se había sido otorgado a ciudades o países, por lo que Yucatán se convirtió en la primera entidad en el mundo en obtener esta importante distinción, que la pone como un ejemplo del trabajo coordinado para hacer frente a los desafíos en un ambiente de respeto a las culturas y pueblos autóctonos.

A nombre de los yucatecos, Vila Dosal indicó que es un honor obtener este reconocimiento suscrito por los laureados y se convierte en un recordatorio viviente para Yucatán de todo lo que se trató durante Cumbre en torno a la construcción de la paz.

Y del gran legado que todos los laureados compartieron con los yucatecos y visitantes de diferentes partes del mundo.

“Pero que quede claro, éste no es un reconocimiento al Gobierno, ésta es una distinción para todos los yucatecos", dijo Vila Dosal

Se comprometió a poner este documento en un lugar muy especial de la ciudad "que me ayudarán a decidir, para que nos recuerde todo lo que se vivió y aprendió en estos días”, puntualizó el Gobernador.

Desde el Centro Internacional de Congresos (CIC), Vila Dosal aseveró que después de este encuentro, Yucatán es un estado diferente, pues se volvió el punto de reunión desde donde se dialogó y discutió, temas trascendentales, enviando el mensaje al mundo de que todos podemos hacer la diferencia y aportar nuestro granito de arena por la paz mundial, desde las pequeñas acciones individuales que, cuando se multiplican, hacen la diferencia.

Ante la presencia de laureados y personalidades del ámbito artístico, periodístico, deportivo y cultural, entre ellos el cantante puertorriqueño, Ricky Martin, quien la noche del sábado ofreció el concierto “Yucatán for Peace”, el Gobernador reiteró que Yucatán se encuentra listo para albergar eventos de talla mundial como la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz.

Los trabajos de la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz llegaron a su punto culminante con las plenarias “El Poder de la Ley vs. la Ley del Poder” y “El Amor al Poder vs. el Poder del Amor” en las que disertaron Shirin Ebadi, Lord David Trimble, Jonathan Grano, Frederik Willem De Klerk, Marcelo Cohen, José Manuel Barroso, y Jonathan Grano; así como Juan Manuel Santos, Kailash Sathyarti, Leymah Gbowee e Ingeborg Breines, respectivamente.

COMUNIDAD LGBTT

En las actividades previas permearon las opiniones y posturas de figuras como Miguel Bosé, Diego Luna, Joy Huerta sumadas a la de la premio nobel Shirin Ebadi, quienes en distintos momentos de sus participaciones criticaron al Congreso de Yucatán por rechazar en dos oportunidades los cambios a las leyes del estado para permitir el matrimonio entre las personas del mismo sexo.

Fue notorio que los antes mencionados tuvieron interacción con los grupos de la diversidad sexual yucatecos que han empujado sin éxito que la Cámara de Diputados acepte la llamada ley para el matrimonio igualitario.

Aspectos como la falta de voluntad gubernamental en Brasil para preservar la selva, la ausencia de democracia y los crímenes en Venezuela, los conflictos en medio oriente fueron expuestos abiertamente por los participantes en las dos últimas plenarias de la Cumbre Mundial en Yucatán.

DEFENSA DEL AMBIENTE

Otro temas que ocupó a los participantes de la Cumbre y que llamó la atención de propios y visitantes fue el llamado a la conservación del agua y la tierra especialmente en el interior del estado donde la producción industrial de alimentos en 125 granjas porcinas y 163 avícolas mantiene en riesgo las fuentes de agua de la península.

Para una gran parte de la población yucateca no pasó desapercibido, e incluso fue duramente criticado el hecho que el gigante porcino Kekén apareciera como supuesto patrocinador de uno de los eventos estrellas de la Cumbre Mundial por la Paz: el concierto de Ricky Martín, esto debido a que contra esta industria se mantiene una batalla legal para evitar que siga ampliando sus actividades en los municipios circunvecinos al anillo de cenotes de Yucatán.

MINORÍAS

Y es que en las intervenciones de los Premios Nobel de la Paz, mucho fue lo que se dijo a favor de las minorías del mundo, es decir a favor de proteger, diseñar políticas públicas y robustecer las leyes ya existentes a favor de los migrantes, las personas con discapacidad, los refugiados, las etnias y sus derechos a llevar una vida digna y plena confiados en que los demás deben respetar sus usos, costumbres, tradiciones e ideologías.

En este sentido el Premio Nobel de la Paz, Frederik Willem De Klerk, reconoció que desde el inicio de este siglo casi no ha habido guerras, sino sólo conflictos internos entre las comunidades religiosas y culturales que están exacerbando las diferentes visiones.

REALISTAS

Por su parte, Lord David Trimble pidió ser “sumamente realistas, estar ciertos que los problemas no se van a arreglar con buenos documentos y tratados o discursos, porque los encargados (autoridades) de hacer que se cumplan dichas leyes, acuerdos o tratados son los primeros en no acatarlos.

Entonces –dijo- qué hacer si realmente deseamos deshacernos de las bombas nucleares, por ejemplo, que se destruyan; lo que tenemos que hacer es influir en el pensamiento de los pueblos y esa es la manera unirse para persuadir a los gobiernos de llevar a cabo un cambio, una respuesta.

Pero tiene que haber un deseo de los pueblos, recalcó.

Leymah Roberta Gbowee, en sus participaciones pidió “un alto A los estereotipo, alto con ver y tratar a las personas como cucarachas y serpientes; hablen con la gente, maten el terror hablando” dijo, al recordar a los niños enjaulados en la frontera con Norteamérica y sostener la tesis que al enemigo, al que critica sin fundamento, al que juzga y se forma prejuicios hay que llamarlo a que nos conozca.

“La crisis migratoria, el racismo y toda clase de males se pueden desbaratar fácilmente si nosotros formulamos preguntas; conocer al otro limitará la ignorancia, reducirá el temor y el odio y nos pone en una situación en donde podemos coexistir en paz”, agregó, la premio Nobel de la Paz 2011.

A su vez Kailash Sathyarti, quien obtuvo el premio Nobel en 2014 por su trabajo y labor de rescate a favor de niños hindúes esclavizados, expuso que hay que educar a estos chicos; en su experiencia no es solo sacarlos de la esclavitud infantil, sino reeducarlos y mostrarles que hay formas mejores de vida.

Y coincidió con Leymah Roberta Gbowee al mencionar que no solo hay que trabajar con las víctimas, sino también con los victimarios, trabajamos con los niños y también con los hombres que los esclavizaban y les pedimos tener conciencia del problema, argumentó.

Jonathan Granoff, por su parte fue más allá a proponer que todos los ministros de Educación entreguen a cada niño en edad escolar una copia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que lleven cursos sobre el tema, porque estos derechos no existen en un vacío, no existen independientemente de la comunidad.

Cuando los jóvenes estudian la declaración de los derechos universales, entienden que estos son los derechos del que está sentado a su lado y le permite educarse en los valores del respeto, la dignidad y la tolerancia.

CORTE PARA LA TIERRA

Además dijo que existen leyes de la naturaleza que nosotros no hemos creado y también hay sistemas económicos que no están en armonía con la naturaleza, están basados en premisas de un medio ambiente infinito y la naturaleza no tiene una corte de apelación por lo que es momento de crear una corte internacional para el medio ambiente y para los derechos humanos, porque los humanos tenemos derechos a un medio ambiente limpio y sostenible, dijo.