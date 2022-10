Decenas de familias protestaron en Sedesol de Yucatán

El Movimiento Antorchista protestó esta mañana en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) de Yucatán, exigen servicios básicos de vivienda para más de 800 familias del estado de Yucatán, aseguran que, aunque han acudido a otras instancias; ni municipios, ni el gobierno federal les da respuesta sobre la petición de ayuda.

Decenas de personas, pertenecientes a esta organización en Yucatán realizaron una manifestación pacífica frente a esta dependencia estatal, donde primeramente marcharon desde el parque de San Juan para después establecerse a las afueras de esas oficinas, donde expresaron que sus afiliados están siendo excluidos de los apoyos gubernamentales.

Alrededor de las 10 horas de este jueves, las personas desplegaron banderas rojas y pancartas para denunciar la falta de apoyos, destacando que en varias ocasiones han acudido de manera individual y no han querido ser atendidos por la dependencia que encabeza Roger Torres Peniche.

“Estamos en tiempos de fenómenos naturales, donde los cambios del clima han sido bastante agresivos con la gente y no buscamos un trato preferencial, queremos que a la gente se le atienda, ya que varias veces han venido uno por uno y no se les ha querido atender, por eso ahora venimos para que vean a cuantas personas no quieren ayudar”, dijo la dirigente estatal del Movimiento Antorchista en el estado, Aleida Ramírez Huerta.

Posteriormente, fueron atendidos por el subsecretario de Desarrollo Social, Juan Barea Canul y la directora de área de vivienda, quienes después de varias horas se finalmente se comprometieron a que el próximo miércoles darán respuesta a la revisión de su petición.