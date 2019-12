Debut de los futuros integrantes de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Yucatán

En este escenario también se presentaron orquestas, bandas y ensambles surgidos del mismo proyecto, conformados por cerca de 300 niñas, niños y jóvenes, que participan en los Núcleos de Educación Musical de Hunucmá, Mérida, Tekax, Tixkokob y Tizimín.

El magno concierto Ko´one´ex Paax muestra avances de músicos de cinco municipios.

El recital inició con las Orquestas Sinfónicas de Tixkokob y Hunucmá, que se lucieron en el máximo recinto cultural de la entidad; la primera interpretó “Pompa y circunstancia” de Edward Elgar, con arreglos de Yussef Ríos y dirección de Mario Domínguez Concha; la segunda, a cargo de Luis Koyok, tocó el villancico “Noche de paz” de Franz Xaver Gruber.

El “Himno a la alegría" de la Novena sinfonía de Ludwing van Beethoven resonó en el majestuoso teatro José Peón Contreras.

La Orquesta de Cuerdas Renacer de Mérida, a cargo de Alexis Arango, dio vida a "Aria from the oratorio: L'enfance du Christ” de Hector Berlioz y “Tales of Hoffmann” de Jacques Offenbach. Las secciones de percusión de Hunucmá, Tekax y Tizimín dieron muestra de sus avances, al conformar los Ensambles K’aak’ y de Tambores, que el público disfrutó.

Se destacó el trabajo de las y los maestros, que a pesar de las dificultades, han logrado avances en sus estudiantes.

El ambiente tradicional y regional se sintió cuando la Típica de Tekax, dirigida por Rodrigo Barredo, hizo sonar las notas de “Fiesta del pueblo”, mientras que la Banda Sinfónica de Tizimín, bajo la batuta de Jesús Castañeda, recordó las piezas “Piratas del Caribe” de Klaus Badelt, “The pink panther theme” de Henry Mancini y “African symphony” de Van McCoy.

También se reconoció el compromiso de madres y padres, por llevar y acercar a la música a sus hijas e hijos.

Para finalizar, integrantes seleccionados para conformar una muestra de la Sinfónica Infantil y Juvenil de Yucatán, con tutela de Francisco Gamboa, interpretaron la emblemática obra de Ludwig van Beethoven, con arreglos de Mahonri Abán.

Se explicó que el proyecto es para reactivar los Sistemas de Orquestas y Bandas; actualmente, se emplea un modelo educativo que provee de alternativas artísticas para el desarrollo integral del alumnado.

Acudieron los alcaldes de Hunucmá, Tekax y Tixkokob, también el el presidente adjunto de la Sociedad Artística “Ricardo Palmerín”, Enrique Martín Briceño y el director de Música de la Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY), Elías Puc Sánchez.

Su realización ha sido posible gracias al compromiso y la colaboración de la Secretaría de la Cultura y las Artes, el Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM) y los ayuntamientos participantes.

La titular de la Sedeculta, Erica Millet, agradeció a los alcaldes por sumarse al programa, ya que el esfuerzo coordinado garantiza su continuidad, por lo que los invitó a seguir sumando voluntades.

