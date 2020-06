¿Debe seguir la venta de cerveza a domicilio en Yucatán?

Mañana vence el decreto que autoriza la venta de licor y cerveza a domicilio en Yucatán, por lo que las condiciones de que siga esta medida están establecidas para que se siga vendien alcohol a domicilio.

Al parecer no existe excusa alguna para que el gobierno de Yucatán imponga una vez más la ley seca, debido a que incluso ya bajó el número de contagios de Covid-19 y la violencia familiar, que se había disparado.

Consumidores piden que la venta de cerveza ya no sea a domicilio en Yucatán.

Aunque lo ideal sería que siga la modalidad de venta de cerveza a domicilio, algunos piden que los expendios abran con las medidas de sana distancia, cubrebocas, así como lo están haciendo varios negocios no esenciales.

La gente cree que el gobierno de Mauricio Vila Dosal no tiene pretextos para limitar la venta de alcohol, por lo que se espera también que las restricciones desaparezcan y la venta de licores y cervezas sea como antes.

Como se recordará, la venta de bebidas alcohólicas se reanudó el pasado 1 de junio luego de que la ley seca dejó una estela de muertes por consumir alcohol adulterado, así como el aumento de la venta clandestina.

Sin embargo, la venta de cerveza aplica únicamente en servicio a domicilio o a través de plataformas, además de que se limitó la compra de alcohol, el cual varía dependiendo en qué presentación se desea el producto.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

Venta de cerveza a domicilio en Yucatán causa enojos

La venta de licores y cerveza a domicilio también causó enojo entre los consumidores, quienes en algunos casos denunciaron cobros excesivos, así como posibles estafas, ya que los repartidores no daban tickets.

En Yucatán se cree que no hay pretextos para que se aplique nuevamente la ley seca.

Algunos clientes mencionaron que no todos las agencias de cerveza abrieron y en algunas zonas de la ciudad el servicio a domicilio no llegaba, debido a que la periferia no había algún negocio que vendiera cervezas.

Te puede interesar: Filtran cuáles serán las promociones para celebrar fin de la ley seca en Yucatán

Deberá el gobierno de Yucatán emitir hoy o mañana un comunicado en el que diga si la venta de alcohol se extiende, en qué modalidad o de lo contrario, deberá informar que la ley seca regresa y por cuánto tiempo.