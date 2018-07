De la greña en 9 municipios de Yucatán

La espera desespera, y eso parece suceder en al menos nueve municipios del estado, donde la falta de resultados y opacidad por parte de la autoridad electoral, ha encendido los focos rojos, teniendo ya enfrentamientos entre simpatizantes de diversos partidos que consideran haber obtenido el triunfo el pasado 1 de julio.

Entre los municipios donde se suscitaron problemas están Kanasín, Yobaín, Tahmek, Xocchel, Cuzamá, Sotuta, Sanahcat, Ticul y Hoctún, en este último por la diferencia mínima de dos votos entre ganador y perdedor, lo cual indica que esa elección será impugnada.

Ante esos conflictos, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) del Estado de Yucatán integró cinco comisiones para que intervengan, verifiquen y rescaten los paquetes electorales, y de ser necesarios trasladarlos a esta ciudad para el recuento debido.

La presidenta consejera del Iepac, María de Lourdes Rosas Moya, aseguró que la conformación de las comisiones se dio porque no hay garantías de seguridad para hacer los conteos en sus sedes respectivas.

Explicó que la primera comisión, encabezada por el consejero Jorge Vallejo Buenfil, verificará los casos de Tahmek, Xocchel y Cuzamá; la segunda comisión, a cargo de José Antonio Matute González, acudirá a Sotuta para rescatar los paquetes electorales.

Por su parte, la comisión tres, encabezada por el consejero José Antonio Martínez Magaña, se trasladará al municipio de Yobaín; la cuarta comisión, presidida por las consejeras Delta Alejandra Pacheco Puente y María del Mar Trejo Pérez acudirán a la Junta Distrital V de Ticul para recoger el paquete electoral de Sanahcat, y la quinta comisión, a cargo de Jorge Valladares Sánchez, tendrá la encomienda de ir a Hoctún.

En este último municipio, el priista Mi guel Arjona es nombrado ganador en este proceso electoral y se le entregó la constancia que lo acredita como nuevo alcalde, a reservas de su ratificación por la comisión enviada por el Iepac.

Hay panistas inconformes, que atestiguaron el envío de las boletas a la sede distrital, en Izamal, y dicen que al igual que en Hoctún impugnarán la elección.

En Kanasín siguen los problemas y las amenazas de tomar el palacio municipal.

Francisco Vera candidato del Panal a la alcaldía, señaló que hasta que la autoridad correspondiente diga que perdió no perderá la esperanza y defenderá su posición.

Dos supuestos militantes del Panal que intentaron entrar a la sede del consejo distrital estuvieron a punto de ser linchados por panistas que vigilan el lugar y tuvieron que ser rescatados por agentes de la policía estatal.

Hasta el corte de las 16:00 horas, María de Lourdes Rosas Moyas informó que se habían concluido el recuento en 64 municipios, de los 116 consejos iniciados, incluidos los distritales, donde los resultados fueron los siguientes: El PRI obtuvo el triunfo en 38 localidades, Acción Nacional en 11, PRD en 7, Panal en 4, Movimiento Ciudadano en 2, y el PVEM y Morena en uno cada uno.

De acuerdo con los primeros resultados oficiales, seis de los 16 alcaldes que buscaban la reelección lograron ese objetivo, donde 3 son del PRI, 2 del PAN y uno del PRD.

Del PRI, quienes lograron ganar para estar tres años más al frente de sus ayuntamientos, son: Gaspar Pantí Cel, de Tixméhuac; Liliana Araujo Lara, de Tekantó, y Pedro Yah Sabido, de Tahdziú.

Por parte del PAN, quienes se reeligieron son: Freddy Ruz Guzmán, de Umán, y Alberto Padrón Romero de Hunucmá; y por el PRD, quien continuará tres años más al frente del ayuntamiento de Oxkutzcab es Raúl Romero Chel.

En el caso de la contabilidad de los votos para la gubernatura todo permanece en silencio y se dice que hasta el domingo se conocerá el nombre del sucesor de Rolando Zapata Bello.

El representante del CEN nacional panista, Marcelo Torres, quien estuvo acompañado por Édgar Ramírez Pech, líder estatal del blanquiazul, indicó que se defenderá en cuerpo y alma la decisión de los habitantes de la entidad, que según él habría favorecido a Mauricio Vila como próximo gobernador.

“El triunfo es irreversible, no hay manera de que pueda existir alguna diferencia o algún cambio en cuanto a ello y lo que quiero dejar de manifiesto es que lo que no queremos que le suceda a Yucatán lo que le sucedió a Coahuila el año pasado, donde Moreira se robó la elección. Eso no lo vamos a permitir que suceda en Yucatán”, detalló.