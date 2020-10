De Yucatán para el mundo, un llamado para vencer inseguridades

Zazil Abraham Torres es una bloguera mexicana, nativa de Yucatán que inspira seguridad y amor propio, cuya fuerza la llevó a convertirse en una persona llena de paz y amor propio comenzó a narrar a través de Instagram su proceso de evolución tras someterse a un régimen alimenticio.

En febrero de 2015 inició el movimiento #BravaFuerteDigna, una iniciativa por el amor propio, impartiendo charlas y talleres, hasta que Editorial Planeta le ofreció un contrato para escribir un libro donde ella nos enseñará a vencer las inseguridades y amar nuestro cuerpo tal como es.

El libro “Brava, Fuerte y Digna” de Zazil Abraham, es una invitación para dejar de sabotearte y empezar a apapacharte con amor propio. ¿Te sumas?

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

Zazil Abraham platicó con La Verdad Noticias para compartir detalles de este lanzamiento editorial que aborda los principales aspectos que ha enarbolado con el movimiento que creó hace ya cinco años.

Es una mujer muy activa, pues estudió actuación, canto, danza, fotografía y diseño gráfico. Hoy escribe y se dedica a subir fotos en calzones a Instagram, además de colaborar con Aerie México desde diciembre de 2016 y siempre presume que posó desnuda en The Naked Issue de Women’s Health México en septiembre de 2017.

Un libro que nos enseña a aceptarnos

Zazil Abraham recuerda que ella inició escribiendo en redes sociales y en 2015 dio vida al movimiento “Brava, Fuerte y Digna”, hasta que hace dos años recibió la propuesta de Editorial Planeta para hacer este libro sobre amor propio, aceptación corporal, autoestima, relaciones en pareja, autocuidado y demás.

Señala que el objetivo central con este libro fue buscar que los lectores pudieran reconocer su propio potencial de crear la vida que creen, consciente de que la vida que ella comparte ahí no tiene que ser la tuya, pero a través de contarla tú puedes descubrir tu propia historia, tu propio proceso.

Acerca del mensaje que comparte en esta obra siente que potencialmente todos tenemos esa versión brava, fuerte y digna, por eso se llama así el libro, es básicamente decir que tú tienes el potencial de ser valiente, fuerte y digna cuando lo quieras.

Zazil Abraham Torres comenzó a escribir en redes sociales y hace dos años recibió la propuesta de Editorial Planeta para dar vida al libro “Brava, Fuerte y Digna”.

Valiente para cuestionar todas las programaciones que crees alrededor de tu cuerpo y demás, fuerte para salir de relaciones insanas y cuando digo digna es como reconocerte valiosa de todo lo eres.

Sobre el delicado tema de las relaciones tóxicas, comentó que en el libro lo abordó contando su propia experiencia en una mala relación que no sabía que era abusiva, al sentirse no merecedora, sentir literalmente que era menos que su pareja, que no se dio cuenta hasta 12 años después.

Señala que lo que está tratando es que las mujeres se salgan del papel de víctimas, que tomen control de sus vidas y que lo que esperan de los demás es lo que van a obtener.

Te podría interesar: Con su nuevo libro, Gloria Calzada nos invita a vivir en plenitud

Sobre el resultado final de su libro reconoció que hubo temas que quedaron fuera porque parecían más quejas que aportar algo lector, pero admite que todo lo que desarrolló era lo que quería decir, siendo un libro más interactivo, que incluye fotografías a color porque quería que hubiera una relación entre su instagram y su texto.

“Brava, Fuerte y Digna” es una obra con la que Zazil Abraham busca ahorrarte algunos moretones de la vida explicándote cómo puedes reencontrarte, dejando atrás lo que no aporta, darle a tu cuerpo puras cosas buenas y, ante todo, sentirse auténtica.