De 2008 a 2021 se han reportado 79 feminicidios, revela Yucatán Feminicida

En el marco del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, el Frente por los Derechos de las Mujeres y Yucatán Feminicida revelaron que de 2008 a la fecha se han cometido 79 feminicidios en el Estado, datos que se obtuvieron gracias a la investigación de la sociedad civil organizada, algo que no ha podido hacer el Gobierno del Estado.

Bertha Elena Muguía, integrante del Frente, comentó que toda la investigación que se realizó está disponible en el sitio web: www.yucatanfeminicida.org, espacio en el que se despliega una radiografía de la violencia que existe en contra de las mujeres en Yucatán, además de que se pueden ver los nombres de las 79 víctimas del delito mencionado.

Destacó que, en 57 feminicidios cometidos, después de que se tipificó este delito en la entidad, en abril de 2012, sólo 29 fueron investigados por la Fiscalía General de Estado (FGE), además de que las tentativas de feminicidio apenas se empezaron a considerar en 2016 y, desde ese año, 25 mujeres han sido sobrevivientes al delito de feminicidio.

Toda la información sobre el feminicidio en Yucatán se puede encontrar en una página web.

“De los 79 feminicidios documentados por Yucatán Feminicida, 46 obtuvieron una sentencia condenatoria, tres una sentencia absolutoria y seis continúan en el proceso penal. En 14 casos, el responsable se suicidó y en un caso, se detectó la libertad del imputado por falta de elementos”, mencionó la activista en una rueda de prensa.

Asimismo, agregó que en ocho casos la FGE no había presentado a algún presunto responsable del delito de feminicidio ante la autoridad judicial, es decir, continúan en la impunidad, además de que en cinco casos no se ha logrado identificar el nombre de la víctima y el contexto del asesinato, aunado a que 10 mujeres no fueron identificadas.

Investigación en Yucatán revela datos inéditos

Durante el sexenio de Rolando Zapata Bello se ha dado el mayor número de feminicidios.

Bertha Elena Munguía también reveló que, otros datos inéditos sobre delitos relacionados a la violenci sexual, como es el acoso y abuso sexual, además del hostigamiento sexual, trata de personas con fines sexuales, entre otros, es que desde 2008 la FGE ha recibido seis mil 696 denuncias de delitos sexuales, donde las víctimas eran mujeres.

“Los datos contrastan con lo que la FGE envía al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el que se reporta, por ejemplo, 100 casos de violación adicional. En el caso del delito de violencia familiar, desde 2008, se han registrado 15 mil 904, donde el 85 por ciento de estos delitos fueron contra mujeres”, puntualizó.

Asimismo, la activista apuntó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado reconoció haber recibido de 2018 a septiembre de 2021, un total de 63 mil 919 llamadas de emergencia al 911, las cuales están relacionadas con violencia de género, aunque la mayoría están clasificadas como violencia familiar, de pareja y de género.

Del mismo modo, informó que los Servicios de Salud de Yucatán (SSY) contabilizaron 11 mil 636 atenciones médicas por probables casos de violencia familiar y sexual, donde el 97.3 por ciento fueron mujeres, sin embargo, la dependencia reconoció que no registró esta información en los años de 2013, 2014 y 2015, por lo que representa un falta.

Por lo anterior, afirmó que el Frente por los Derechos de las Mujeres exigió al Gobierno del Estado a cumplir con su obligación de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres en la entidad, así como esclarecer los casos identificados por Yucatán Feminicida que continúan en la impunidad y que fueron comentados en párrafos anteriores.

Por su parte, Efraín Tzuc, colaborador de Yucatán Feminicida, indicó que los datos que se presentan en el sitio web, fueron recogidos de fuentes hemerográficas, con peticiones de acceso a la información a la FGE y en el caso de los procedimientos legales y sentencias, se realizaron dichas peticiones al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.

El activista mencionó que el conteo de los 79 feminicidios corresponde de 2008 al 1 de septiembre de 2021, de los cuales 26 han ocurrido en la administración del gobernador Mauricio Vila Dosal “y si la tendencia continúa probablemente en este sexenio habrán más feminicidios que en el anterior”, en el cual ocurrieron 34 casos de feminicidio.

