David “Puff” Carrillo, talento musical de Yucatán para el mundo

David “Puff” Carrillo está sumamente orgulloso por este logro artístico que incluye cuatro temas: “Genesis 1.15”, “In Vitro Prelude”, “Incomplete Puzzle” y “We Are Avatars”, donde los teclados de David y la guitarra de Miguel Pasos nos llevan a pasear a dimensiones sonoros realmente fabulosas. Para mayor información sobre este trabajo los invitamos a visitar la página oficial de David Karr en Facebook.

Pero además, David está sumamente feliz por poder reencontrarse con sus amigos del grupo Green Grocers en un magno concierto que tendrá verificativo el sábado 19 de octubre en el Centro Cultural Dante de la Ciudad de Mérida. En dicho foro participarán David Carrillo (guitarra y teclados), Canito Pérez (bajo y voz), Rubén González (batería), Juan Brito (guitarra), Luis “Foco” Rodríguez (batería, voz y guitarra) y Micky Piña (batería), con algunos invitados sorpresa.

Para David Carrillo este concierto ofrece la oportunidad de regresar al pasado para recordar sus inicios en la música con los Green Grocers.

¿A qué edad te conectaste con la música?

Pues yo creo que como a los cinco años, mi papá tocaba el piano y los sábados por las mañanas oía las canciones y me paraba junto a él y cada que terminaba una canción le pedía que me enseñara a tocarlo, hasta que me metió a clases con una maestra.

¿Recuerdas cuál fue la primera banda o artista de rock que escuchaste?

Creo que la primera banda que escuché fue a través de mi hermano Willy que estaba escuchando un día a Jimi Hendrix, creo que “Purple Haze” fue una de las primeras canciones que oí que me llamó la atención, también Kike Novelo con quien me une una gran amistad, traía discos que grandes bandas como Steve Miller Band, Supertramp, después escuché el “You´re not Alone” de Roy Buchanan pero con Deep Purple y Led Zeppelin me volvieron loco. Pero la primera canción de rock que me llamó la atención fue “Neblina Morada” de Jimi Hendrix.

David Carrillo tocaá nuevamente la guitarra para el reencuentro de los Green Grocers, pero también los teclaods, instrumento con el que ha trabajado en la última década en Cancún.

¿Con cual banda comenzaste a tocar profesionalmente?

El primer grupo que me dejó ingresos, que tuve un trabajo fijo, que teníamos una paga bastante decente fue Sistema Dolby, ese grupo se formó con Rubén González en la batería, Gregorio Brito era la primera guitarra, el requinto, yo entré de bajista porque el Chino Vales que era el bajista original se había salido por cuestiones de trabajo y Juan José Brito el hermano de Gregorio que era el cantante de Lizzard, en voz y teclados, ese fue el grupo, entramos a Bufalos, pasamos la audición, nos contrataron y nos agarramos miércoles, viernes, sábado y domingo, esos días y de ahí nos fuimos a Kalia, a Exces, y estuvimos tocando casi dos años, estuvimos trabajando y pues sí, ganando todos los días.

¿En cuales bandas has participado?

La primera agrupación en la que entré fue Steam Liners, donde conocí a Canito y juntos formamos Green Grocers, después Sistema Dolby, y creo que nada más no fui muy “bandero”, abandoné la música y cuando regresé ya para trabajar como pianista solo en la cadena hotelera Riu, pero hoy en día se podría decir que pertenezco a dos bandas, soy el tecladista de las Ratas del Sótano, y otro honor muy grande ser el director musical de Tábanos Rock Band, aquí en Cancún.

David Carrillo, Rubén González y Canito Pérez, se reencontraron en el 2014 en el homenaje a Eric Flota, efectuado en el teatro Armando Manzanero.

¿Qué recuerdas de tu paso por los Green Grocers?

Pues muchos recuerdos teníamos porque es una banda que nació cuando yo, Rubén y Canito teníamos 15 años cada uno y duró como cinco años, de los 15 a los 20 años en los ochentas. Las primeras tocadas, el primer impacto de que te aplauden por primera vez, cuando tocamos en casa de nuestra madrina, Ligia Cámara, excelente pianista, excelente mujer, tocamos en el cumpleaños de de su sobrino Pedrito Cámara, las tocadas en Chelem, tocamos en muchas Facultades de la UADY, las del Poliforum Zamna. La verdad es que nos divertimos mucho.

¿Qué opinas de los otros integrantes de la banda?

Que son mis amigos, que son mi familia, cada uno, pero cada quien tiene lo suyo, quiero muchísimo a Canito, a Rubén es una maravillosa persona, Micky es mi brother, después llegaron Gregorio que igual es una excelente persona y el Foco Rodríguez nos enseñó a Rush, es una familia, los quiero muchísimo.

¿Qué significa para ti tocar en este reencuentro?

Significa como entrar a una máquina del tiempo e irme hasta mi adolescencia y recordar lo locos que estábamos, jajaja, y pues por redes sociales me he enterado de personas que van a ir y son personas que estuvieron en los conciertos en primera fila levantando los brazos, quemando cruces con el letrero de Black Sabbath, es maravilloso, lo que nosotros estamos tratando de hacer es que la gente que vaya se acuerde de ese momento.

Ricardo D. Pat