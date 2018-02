Dar paso al Fiscal General: Coparmex Mérida

Coparmex Mérida

Gustavo Cisneros Buenfil hace un balance de su gestión y señala que el reto para los precandidatos a la Presidencia del país consiste en persuadir a los legisladores de su partido para reformar el artículo 102 de la Constitución y crear una Fiscalía General con independencia y fuerza suficiente para abatir los altísimos niveles de impunidad, encarar la corrupción que nos carcome y recuperar la seguridad para quienes vivimos en México.

¿Quiénes son los grupos que protestaron en el ángel de la Independencia?

Se trata del colectivo #VamosPorUnaFiscalíaQueSirva, que está integrado por más de 300 organizaciones de la sociedad civil, así como cientos de ciudadanas y ciudadanos. El mensaje para los precandidatos a la presidencia de la República es que pondremos a prueba, no su capacidad de oratoria, sino su liderazgo y acción.

¿En esencia, qué es lo que motiva este movimiento?

Todos los partidos políticos, y muchas de nuestras instituciones, están en un momento crítico: las y los ciudadanos difícilmente les creemos, y ya no soportamos más simulaciones. Estamos cansados, muy cansados, de los escándalos de corrupción, de la impunidad rampante, de las violaciones a los derechos humanos y el primer paso para cambiar esta dolorosa realidad es que en México deje de importar quién seas y de dónde vengas; queremos que la justicia sea la misma para todos.

¿Cuál sería la fórmula para lograrlo?

Para conseguirlo, no hay duda, necesitamos transformar la anacrónica Procuraduría General de la República (PGR) en una Fiscalía autónoma, eficaz e independiente, protegida por la Constitución.

¿Estamos en vías de un proceso electoral, es un momento oportuno?

Así es, estamos en el inicio de un nuevo periodo electoral, en el que escucharemos incansables promesas de todos los partidos políticos y sus candidatos con las promesas de que finalmente actuarán y que acabarán con el abuso, la discrecionalidad y el desvío de recursos porque no hay candidato que no prometa remontar la crisis de injusticia e inseguridad en la que vivimos, pero ya no podemos creerles. A la par de las promesas, tiene que haber resultados.

¿Cuál sería el reto para los aspirantes a cargos de elección popular?

Persuadir a sus dirigencias partidistas y a los legisladores de su partido para reformar el artículo 102 de la Constitución para dar paso a una Fiscalía General independiente, con fuerza suficiente para abatir la impunidad que vivimos día con día.

¿Cuál sería la función de la fiscalía?

Necesitamos una #FiscalíaQueSirva, que investigue, que persiga y que esté libre de la influencia de los políticos y los poderosos, cuyo titular sea una persona competente y no un aliado político del gobierno en turno. Queremos una Fiscalía donde el personal esté debidamente formado y capacitado, con presupuesto suficiente y que le rinda cuentas a los ciudadanos. Una #FiscalíaQueSirva es precondición para la justicia efectiva, para proteger y defender libertades y derechos, para asegurar condiciones de vida digna para las personas, para construir un Estado democrático de Derecho.

¿Durante cuánto tiempo se llevaría esa fiscalización?

A partir del día de hoy y hasta el último día del periodo legislativo, la sociedad mexicana los pondrá a prueba. Para medir públicamente su compromiso y liderazgo, pondremos a disposición de la sociedad una plataforma electrónica a través de la cual los ciudadanos podrán conocer si los precandidatos están dispuestos a convencer al Congreso de reformar el artículo 102 de la Constitución.

¿Cómo queda México en el Tlcan, en el combate a la corrupción?

La falta de nombramientos del Sistema Nacional Anticorrupción impediría que se implemente el capítulo anticorrupción que terminó de negociarse en la última ronda para actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), pues México no podría cumplir con las obligaciones a las que se comprometió. Ese apartado, que es una de las novedades dentro de la modernización del tratado, compromete a los tres países socios a tener políticas anticorrupción, a tener un marco normativo en la materia y a que las autoridades lo apliquen.

¿Cómo se logró cerrar. Si México aún no cubre los requisitos?

En el caso de México, el marco normativo está contemplado en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), sin embargo falta el nombramiento de 18 magistrados del Tribunal Anticorrupición y del Fiscal General que lo implementen.

¿Cuáles son los delitos que quedaron tipificados en el Tlcan?

En el capítulo anticorrupción se tipifican, entre otras cosas, los delitos de soborno y enriquecimiento ilícito, obligando a las partes a establecer medidas eficaces de sanción y prevención de los mismos. Aunque en este momento México no podría dar un adecuado cumplimiento, pues no tiene a los magistrados anticorrupción, que son el último eslabón de una investigación administrativa, ni a un fiscal anticorrupción, que es el primer eslabón de una investigación de carácter penal. Aunque el tratado todavía no se aprueba, por lo tanto no nos obliga.

¿En el caso de Yucatán, cuáles son los retos para el nuevo dirigente de la Coparmex?

Lo reitero, combatir la corrupción y mantener los niveles de seguridad, será la encomienda del nuevo presidente de la Coparmex en Yucatán, José Antonio Loret de Mola, quien asumirá el cargo el próximo 5 de febrero.

¿Cómo define su experiencia al frente de la Coparmex?

Fue una experiencia muy grata, sobre todo haber tenido la oportunidad de representar al sector: Puedo decir que es una de las satisfacciones más plenas en mi carrera como empresario para encabezar la lucha por la transparencia en el manejo de los recursos públicos.