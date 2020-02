Dan vergüenza los mercados

A un mes de la inauguración del Tianguis Turístico, el evento más importante en México y Latinoamérica en cuanto a la promoción de destinos de viajes de placer y negocios, en donde la gastronomía, la cultura y el folklore cobran mayor importancia, los principales mercados de Yucatán: Lucas de Gálvez y San Benito, lucen en pésimas condiciones, con instalaciones a punto de derrumbarse y olores fétidos por la falta de drenaje y remodelación.

Ante este contexto, los regidores de la comuna meridana, Alejandrina León Torres, del Partido Revolucionario Institucional y Gamaliel Gutiérrez Beltrán del Partido del Trabajo, y Presidente de la Comisión de Mercados, señalan en mesa redonda en las instalaciones de La Verdad, que el Tianguis Turístico colocará a Mérida en los ojos del mundo, pero es una vergüenza la imagen que se ofrecerá al turismo.

Gamaliel.- Creo que si vamos a ser sede y queremos presumir nuestra gastronomía y las artesanías, el mejor lugar es el mercado. Cuando llegamos como turistas a una ciudad lo primero que queremos visitar es el mercado y es una pena lo que tenemos, siendo Mérida una ciudad reconocida a nivel mundial.

La vez pasada hice un exhorto en el cual mencioné al gobernador Mauricio Vila Dosal y al propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que presumimos a Yucatán y la Mérida Blanca, y se le reconoce como una de las ciudades más seguras, pero no están aportando nada a sus mercados. El mantenimiento que se les ha dado ha sido con recursos propios del ayuntamiento, pero ni la federación ni el gobierno estatal están preocupados por el tema de los mercados.

¿Les correspondería aportar recursos?

Efectivamente es necesario. Las obras del mercado Lucas de Gálvez no requieren de mantenimiento, sino de una remodelación integral. Los locales ya no están en condiciones para soportar una lluvia fuerte, ya tuvimos derrumbes de locales a los cuales se les dio mantenimiento, pero el ayuntamiento no cuenta con recursos para soportar un gasto tan fuerte.

¿Si en la federación hubo recorte para medicinas creen ustedes que se vaya a pensar en los mercados?

Adicional a los recursos federales a Yucatán fue uno de los únicos estados que no se les recortó el presupuesto; por el contrario se le incrementó un poco. En esta parte, que es competencia del gobernador le debería destinar dinero. Vila ya fue alcalde de Mérida y sabe lo que le duela a cada uno de los mercados, entonces yo creo que debería tomarlos en cuenta.

¿Qué imagen creen que le vamos a ofrecer a los visitantes?

Alejandrina.- Una imagen realmente vergonzosa porque en nuestros mercados encontramos nuestra cultura, nuestra gastronomía. Los olores y sabores están en nuestros mercados y hoy qué percibimos de ellos…. muchedumbre, están en muy malas condiciones. Si bien es cierto que se han hecho algunas mejoras lo que se necesita es un mercado a la altura de lo que presumimos, una Mérida de vanguardia. Resulta una vergüenza que a 30 días de tener uno de los eventos más importantes del mundo en materia de turismo, la imagen de nuestros principales mercados sea deprimente.

¿Si en este momento los invitara a comer en el mercado aceptarían?

Gamaliel.- Claro, lo haría con mucho gusto y respeto hacia los locatarios porque ellos no son los culpables. Las medidas de higiene no son de los locatarios son del mal mantenimiento y esto es lo que genera los malos olores y la mala imagen. Incluso tiempo atrás a los locatarios no les permitían pintar o remodelar sus locales, no sé qué criterio se aplicaba y en ese sentido la culpa es de la administración. Lo que creo es que las instalaciones, las malas tuberías son lo que dan la mala imagen.

¿Alejandrina, cuándo fue la última vez que fuiste al mercado?

Hace 8 días, porque me encantan las frutas que además no se consiguen en el súper, como por ejemplo, el aguacate local, lo mismo el ciricote, el dulce de camote, y cosas tan ricas que tenemos en gastronomía que no las encuentras en el súper.

¿Es una bomba de tiempo la zona de comedores?

Gamaliel.- La última vez que fui al mercado observé que cada puesto tiene su tanque de gas, pero se convierte en un foco rojo, hay un riesgo latente.

¿Hay algún programa para evitar que los tanques de gas sean un peligro latente?

Hace 4 meses se incendió un tanque de gas, en el reglamento del mercado está establecido que son de 5 a 10 kilos máximo, para evitar un accidente mayor. Incluso tengo el dictamen donde protección civil va y toma el dictamen en puestos sobre ruedas o ambulantaje. Nadie tiene tanques mayores a 10 kilos.

¿Alejandrina presentaste un proyecto de remodelación que fue aprobado….

Si, fue el año pasado para el mercado Lucas de Gálvez de remodelación, saneamiento y drenaje. En la primera etapa era de 15 millones de pesos, el total de las tres etapas era de 53 millones de pesos y dejaríamos un mercado como el de Oaxaca, incluso el arquitecto que construyó ese mercado me hizo el proyecto. También hizo del de tabasco.

¿Se aprobaron los 15 millones?

Se va por etapas hace dos meses se aprobaron recursos para remodelación. Pero aún no se han aprobado, se le entregó el proyecto a AMLO, también hubo uno del alcalde Renán Barrera Concha. Se le dio un proyecto al diputado federal José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña. La verdad es que le hemos jugado al talachero. Se tapan las goteras y se le han puesto curitas, pero se necesita una remodelación integral, no mantenimiento y sería en conjunto con los tres niveles de gobierno. Aunque el gobierno municipal está implementando programas en los mercados no está invirtiendo.

¿Recientemente se inauguró un mercado justo, podrían explícarnos cuál es la diferencia entre uno justo y otro injusto?.

Realmente me sorprendió que un funcionario del ayuntamiento declarara el mercado de Cordemex como un mercado “justo” y también me pregunté entonces los demás mercados son “injustos”? A qué se refieren las autoridades municipales cuando tratan de marcar una diferencia?

Gamaliel. Realmente es preocupante el comentario del funcionario porque se asume que los demás son injustos. Hemos visto cómo los turistas extranjeros que visitan los mercados Lucas de Gálvez y San Benito se tapan la nariz por el olor fétido.

Presumimos a la Mérida Blanca, pero ¿qué dirán los turistas nacionales y extranjeros?

Hace algunos meses me hablaron para ser anfitriona de un alto funcionario de un país latinoamericano; dentro de su agenda estaba recorrer el mercado de Mérida, pero su comité de avanzada visitó los 7 puntos de la agenda y cancelaron el recorrido la por el mercado. Pregunté si era por tiempo pero me dijeron que no podían meter a esa persona al mercado Lucas de Gálvez por la inseguridad que veían, porque el mercado está en pésimas condiciones y realmente se esperaban otra imagen, porque se menciona a Mérida como una ciudad moderna, de vanguardia, una ciudad muy bonita pero nunca pensaron que tuviéramos un mercado en condiciones tan deplorables.

¿Creen que las autoridades municipales y estatales llevarán a los asistentes al Tianguis Turístico a los mercados de Mérida?

Definitivamente no. Y seguramente los llevaran al mercado de Cordemex, al mercado “justo” como ellos le nombraron porque está cerca del Siglo XXI. Los locatarios buscaron a un servidor por la confianza que me depositan me hace sentir diferente, me siento cobijado de alguna manera porque los locatarios confían en mí, de modo que saben que no les vamos a fallar. Me refiero el mercado Lucas de Gálvez que tiene 1900 locatarios, es decir que hablamos de 1900 familias.

En este intercambio de opiniones estaba invitado el regidor del PAN, pero no aceptó ¿creen que hay alguna razón específica por la cual no haya acudido?

No se trata de partidos políticos, ni de colores estamos hablando de la esencia de una ciudad que son sus mercados. Lo que yo veo es que no se trata de generar problemas ni de preocuparse si no de ocuparse. La intención es trabajar coordinadamente para lograr el objetivo, ya que es un beneficio común hacia los ciudadanos porque ellos fueron los que votaron y nos eligieron como sus representantes.