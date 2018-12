Dan litros incompletos en gasolinera de Mérida donde la Magna está debajo de los 18 pesos.

Aunque los precios de las gasolinas han ido descendiendo desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador el pasado 1 de julio en Mérida y en todo Yucatán, usuarios de redes sociales han revelado que la estafa de dar litros incompletos se sigue dando, pese a que la Magna está por debajo de los 18 pesos.

Sobre esto último, en redes sociales de Mérida un usuario identificado como Roger ha cuestionado los litros que le dieron en una gasolinera del oriente de la ciudad, ya que como se aprecia en una imagen que subió en Facebook, no le dieron los 20 litros que pidió.

“¿Cuánto me faltó para los 20 litros? Sé que no es mucho, pero los dueños de las gasolineras así se llenan sus billeteras… (la publicación) es sólo con el fin que aunque llenes 20 litros no está completo”, es lo que se puede leer en la publicación del hombre que se ha viralizado en Mérida.