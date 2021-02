Dan golpiza a acosador de mujeres al oriente de Mérida

Un presunto acosador figura entre las noticias de hoy al ser agredido por dos jóvenes que defendieron a unas mujeres que presuntamente fueron acosadas.

Los hechos ocurrieron en la tarde del sábado 27 de febrero en el fraccionamiento Vergel 3, a espaldas de la iglesia ‘Goretti’.

De acuerdo a lo que pudo averiguar La Verdad Noticias, un hombre en presunto estado de ebriedad comenzó a molestar a dos mujeres que caminaban por uno de los andadores de la mencionada colonia.

Según los testigos se trataba de una señora y su hija que caminaban por el mencionado lugar, cuando fueron interceptadas por el sujeto que intentó despojarlas de sus pertenencias y posteriormente les faltó al respeto.

Asustadas, las vecinas huyeron del lugar de los hechos, mientras que dos jóvenes que se percataron de los hechos se enfrentaron al presunto acosador.

Los jóvenes aseguran que fueron agredidos con piedras por el presunto acosador, quien se dio a la fuga.

El hombre fue golpeado por dos jóvenes que vieron que acoso a unas mujeres.

Jóvenes golpean a presunto acosador

Los agredidos decidieron perseguir al hombre a bordo de un auto y le dieron alcance sobre la calle 25B con 81A del mismo fraccionamiento justo frente al aguaparque, donde los jóvenes le propinaron unos cuatro golpes.

El sujeto cayó al pavimento y resultó lesionado en la cabeza por lo que fue necesaria la intervención de paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes lo estabilizaron.

Cabe mencionar que elementos policiacos tomaron conocimiento de los hechos, sin embargo el sujeto no fue detenido, ya que las mujeres agraviadas ya no se encontraban en el lugar de los hechos para declarar el presunto acoso, mientras que los jóvenes no quisieron levantar cargos en contra del sujeto.

