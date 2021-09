Dan 15 años de prisión a hombre que acuchilló a su bebé 20 veces en Mérida

Isaías Oy Chan, fue condenado a una sentencia de 15 años de prisión luego de agredir a su hija de 5 meses de nacida con un cuchillo.

Este hombre que fue sentenciado por los jueces del Tribunal Segundo de Enjuiciamiento, por el delitio de tentativa de homicidio en razón de parentesco.

El sujeto sufre de esquizofrenía paranoide, además de que es adicto a las drogas, por lo que durante el juicio oral, se determinó que pase 15 años en la supuesta área de internamiento de inimputables en el Centro de Readaptación Social del Estado, donde se presume que pasará el resto de su vida, ya que su afección es irreversible.

El ataque fue descubierto por la abuela materna.

Esta situación se debe a que en el estado no existe un lugar especializado para mantener bajo resguardo a pacientes psiquiátricos que cometan algún ilícito, es decir no pueden permanecer en el psiquiátrico debido al peligro que implica para los internos y no pueden ingresar a un penal, ya que su condición médica los hace inimputables.

Se sabe que antes de acuchillar a su hija en 20 ocasiones, el sujeto fue dado de alta del psiquiátrico, donde recibía tratamiento por esquizofrenia paranoide.

Lamentablemente el hombre no continúo con tratamiento, por lo que estando en su casa perdió la calma al escuchar a su hija llorar y le clavó un cuchillo en 20 ocasiones.

Cabe mencionar que la abuelita materna de la bebé descubrió la macabra escena, por lo que se dio aviso a las autoridades y fue detenido.

Condenan a 15 años de prisión

La bebé logró sobrevivir.

A pesar de su condición, el hombre fue enjuiciado y condenado a 15 años de prisión, así como se le sentenció a no acercarse a su hija por el resto de su vida de acuerdo con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al tener doble vulnerabilidad, ya que se trata de una mujer menor de edad.

