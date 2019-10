Dalilah Polanco nos invita a disfrutar de “Mentiras: El Musical”

Dalilah Polanco dijo que a su consideración lo que ha cambiado en la televisión es que han dejado de ser novelas para convertirse en series disminuyendo la cantidad de capítulos, aunque el trabajo sigue siendo prácticamente el mismo y lo hace con mucho amor. “Ha evolucionado lo que se proyecta en pantalla, porque finalmente la rutina de grabar para mí sigue siendo la misma, sí efectivamente los capítulos son más cortos, las series con más cortas, antes hacíamos novelas donde te podías quedar 9 meses, 12 meses o más en una producción y ahora tratan de que sean series, dejan de ser estas producciones de más de 200 capítulos para convertirse en producciones de 13 capítulos, entonces en ese aspecto sí ha cambiado, porque ahora entras a trabajar y sales en dos meses haciendo una serie completa”.

La hermosa actriz visitó la redacción de La Verdad para platicar acerca de su trayectoria.

Ella considera que cada ciudad que visita tiene su propio encanto, cada escenario es diferente y eso es algo que le gusta hacer. “Para mí justamente es enfrentarme al juego cada vez, es algo que me gusta hacer que realmente lo disfruto”, aseguró.

¿Qué recuerdas de tu trabajo en la radio?

Efectivamente estuve en radio, tuve un programa de poco más de tres años en Exxa en la Ciudad de México al lado de Jordi Rosado, me la pasé muy bien, fue muy divertido, de gran aprendizaje, entonces si es algo que pienso repetir y espero que sea pronto.

¿En el teatro ayuda a convertirte en una mejor actriz?

La verdad es que a mí sí me gusta mucho el teatro, es más, puedo decir que es lo que más he hecho durante toda mi carrera, he tenido la oportunidad de estar en muchísimas obras distintas y todas ellas me han dejado algo, no sé si soy mejor actriz por ello, pero de que me he pasado bien, la he pasado bien.

Para Dalilah este musical sigue vigente al contar con diversos elementos que a las audiencias les encanta, por lo que considera que podría mantenerse mucho años más en cartelera.

¿Cómo es el ambiente interno en “Mentiras”?

Estoy al lado de puras amigas, puros amigos, esta obra de teatro en específico me ha acogido de una manera que me siento en casa entonces ni que pretender, ni que fingir, ni que sufrir, ni nada, es nada más llegar y disfrutar.

¿Por qué crees que Mentiras se mantiene vigente?

Primero que nada las canciones creo que son emblemáticas, que tienen muchísimo contenido, cuentan historias completas que la gente reconoce, segundo creo que también lo visual nos ayuda mucho, porque ‘recordar es volver a vivir’ y me imagino que mucha gente al vernos caracterizados de los años ochentas reviven sus épocas, tercero, ha habido un cambio constante de actores, los elencos difícilmente se repiten entonces eso le da mucha frescura a la obra.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

https://laverdadnoticias.com/seccion/yucatan/

Dalilah invitó a los yucatecos a no dejar pasar esta oportunidad para disfrutar de este musical que se presentará en el teatro Armando Manzanero el jueves 24 de octubre.

¿Te gustaría trabajar más en la industria del cine?

La verdad cine es lo que menos he hecho en mi carrera. Creo que para poder incursionar en el cine se necesita hacer un espacio especial, y no he tenido el tiempo, espero poderme dar un poco más de tiempo para hacerlo.

Ricardo D. Pat