Joven priísta en video denuncia a Ivonne Ortega de amenazas

Una joven identificada como Jaqueline Hinojosa ha manifestado públicamente que Ivonne Ortega, ex gobernadora de Yucatán, la ha amenazado y perseguido políticamente luego de denunciar la compra de votos durante la renovación de la dirigencia estatal.

A través de un vídeo difundido en redes sociales, la mujer, quien se identificó como militante priista, señaló que días atrás le pidió a la aspirante a la dirigencia nacional del PRI que deje de victimizarse en sus actos de campaña y ante los medios de comunicación.

“Ya basta de dobles discursos; basta de doble moral; basta de ser y decir allá afuera lo que no hacemos en casa. Ella habla que la cúpula no está jugando limpio, que la amenazan, que está imponiendo, cuando ella hace lo mismo en el Estado”, comentó.

Por lo anterior, Hinojosa Madrigal mencionó ha sido víctima de amenazas y persecución política por denunciar la compra de votos para que su “compadre conservara la dirigencia estatal y ella tuviera el control, su cúpula tuviera el control del partido”.

Asimismo, criticó la postura de Ortega Pacheco de no querer respetar las diferentes ideológicas que existen dentro del PRI, así como no respetar a aquellas personas que piensan diferente y que desean hacer las cosas de otra forma.

La priista ha tomado acciones legales en contra de esas amenazas, asegura.

“Hoy hago público y declaro que estoy tomando acción legal contra todas las amenazas, injurias, difamaciones que he recibido. He recibido violencia digital, violencia política y hay gente que ha incitado a que se me golpee”, señaló la priista.

Finalmente, dijo que si algo le llega a pasar a ella, a su familia o a su equipo de trabajo, hace responsable a Ivonne Ortega Pacheco, debido a que tanto a ella como a muchos jóvenes en Yucatán se les persigue por pensar diferente