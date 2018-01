Curanderos y sanadores en Mérida ¿fraude o realidad

Mejorar los ‘asuntos del corazón’ y recibir ayuda ‘especial’ para la economía familiar son algunas de las peticiones que cientos de personas les hacen a sanadores, curanderos, videntes y hasta a sanadores espirituales. Los resultados muchas veces convencen a los ‘creyentes’ de estas prácticas, pero otras no.

Y en el Centro Histórico de Mérida se pueden apreciar estos lugares, y uno de estos es ‘Mensajeros de la Luz’; lugar en el que se encuentra el Maestro David, quien concedió una entrevista a Grupo Editorial La Verdad.

‘Nosotros tratamos la parapsicología, que es el estudio de lo paranormal; o sea nosotros estudiamos lo paranormal de la persona, o sea lo psicológico. Usted tiene un problema pero no sabe de qué o de dónde viene. Nosotros analizamos sí lo suyo es natural, porque hay gente que se ahoga en un vaso de agua, y tratamos de ubicarlo; pero intervenimos cuando uno ve que hay algo malo, ocultismo, salamientos, malas vibras, malas energías, desafortunadamente estamos en mundo en donde la envidia está en todos lados’, indicó el entrevistado.

'Nosotros combatimos la hechicería y la magia negra’

‘Hay gente que simplemente porque le tiene rabia al vecino le hace brujería. Nosotros no somos brujos ni hechiceros, nosotros combatimos la hechicería y la magia negra’, dijo el Maestro David.

‘Mucha gente viene por el campo sentimental, pero también hay casos en donde vienen por problemas familiares, -que mi hijo se descarrió, que se descompuso la familia-, por problemas de trabajo’.

Por otra parte, el Maestro David también explicó que en es fácil poder darse cuenta de quién es un charlatán y quién no: ‘En el preciso momento que se da la consulta, en mi caso si le gusta la paga. A mí no me gusta jugar con los sentimientos de la gente, yo digo las cosas como son, si les duele pues desafortunadamente vinieron a saber la verdad’, refirió quien ha trabajado por 30 años con estos temas.

Las consultas de este tipo de lugares son muy variables; por ejemplo, el entrevistado señaló que el cobra, dependiendo el ‘trabajo’, de $ 200 pesos a $ 330 pesos; en otro lugar al que se acudió la consulta es de $ 100 pesos; y hay otro lugar que anuncia sus servicios por $ 29 pesos. Diariamente, aproximadamente acuden entre 10 a 15 personas y muchos de ellos regresan semanalmente para seguir con ‘el tratamiento’ o ‘trabajo’ que les han hecho.

Es importante remarcar, que las interpretaciones de estas personas sobre la vida de los demás, es cuestión de cada persona, creer o no creer en ellas. No existe nada científicamente comprobado sobre estas prácticas, pero a muchas personas les es de ayuda para sobre llevar sus problemas personales mundanos.